I giganteschi parchi solari del futuro potrebbero influenzare il clima globale: lo studio

L’energia del Sole è effettivamente illimitata. Sebbene le risorse come il carbone o il gas siano limitate, se si è in grado di catturare e utilizzare l’energia solare ciò non impedisce a nessun altro di utilizzare tutta la luce solare di cui ha bisogno. Solo che questa non è la storia completa. Oltre una certa dimensione, i parchi solari diventano abbastanza grandi da influenzare il clima circostante e, in definitiva, il clima nel suo insieme. È quanto sostiene una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Nature.

Nello studio, gli autori principali Jingchao Long (Dipartimento di Scienze dell’Atmosfera della Guangdong Ocean University, in Cina) e Zhengyao Lu (Dipartimento di Geografia Fisica e Scienza degli Ecosistemi dell’Università di Lund, in Svezia) hanno esaminato l’effetto che tali parchi solari che alterano il clima potrebbero avere sulla produzione di energia solare in altre parti del mondo.

“Sappiamo che l’energia solare è influenzata dalle condizioni meteorologiche e la produzione varia nel corso dei giorni e delle stagioni. Nuvole, pioggia, neve e nebbia possono impedire alla luce solare di raggiungere i pannelli solari. In una giornata nuvolosa, la resa può diminuire del 75%, mentre la loro efficienza diminuisce anche alle alte temperature”, scrivono Long e Lu in un articolo pubblicato su The Conversation, in cui illustrano i risultati del loro studio.

“A lungo termine, i cambiamenti climatici potrebbero influenzare la copertura nuvolosa di alcune regioni e la quantità di energia solare che possono generare. Ad esempio, è probabile che il Nord Europa registrerà una diminuzione dell’energia solare, mentre dovrebbe esserci un leggero aumento della radiazione solare disponibile nel resto d’Europa, nella costa orientale degli Stati Uniti e nel nord della Cina. Se mai dovessimo costruire parchi solari davvero giganteschi, che si estendano su interi Paesi e continenti, potrebbero avere un impatto simile”, scrivono i due esperti.

“Nel nostro recente studio, abbiamo utilizzato un programma per computer per modellare il sistema Terra e simulare come ipotetici enormi parchi solari che coprono il 20% del Sahara influenzerebbero la produzione di energia solare in tutto il mondo. Un pannello solare fotovoltaico è di colore scuro e quindi assorbe molto più calore della sabbia riflettente del deserto. Sebbene una frazione dell’energia venga convertita in elettricità, gran parte di essa continua a riscaldare il pannello. E quando si hanno milioni di questi pannelli raggruppati insieme, l’intera area si riscalda. Se quei pannelli solari fossero nel Sahara, le nostre simulazioni mostrano che questa nuova fonte di calore riorganizzerebbe i modelli climatici globali, spostando le piogge lontano dai tropici e portando il deserto a diventare di nuovo più verde, proprio come avveniva solo 5.000 anni fa circa”, affermano Long e Lu.

“Ciò a sua volta influenzerebbe i modelli di copertura nuvolosa e la quantità di energia solare che potrebbe essere generata in tutto il mondo. Le regioni che diventerebbero più nuvolose e meno in grado di generare energia solare includono il Medio Oriente, l’Europa meridionale, l’India, la Cina orientale, l’Australia e il sud-ovest degli Stati Uniti. Le aree che genererebbero più energia solare includono l’America centrale e meridionale, i Caraibi, gli Stati Uniti centrali e orientali, la Scandinavia e il Sud Africa”, spiegano i due autori.

Come verrebbe influenzato il potenziale solare globale

“Qualcosa di simile è accaduto quando abbiamo simulato gli effetti di enormi parchi solari in altri hotspot dell’Asia centrale, dell’Australia, degli Stati Uniti sudoccidentali e della Cina nordoccidentale: ciascuno di essi ha portato a cambiamenti climatici altrove. Ad esempio, gli enormi parchi solari che coprono gran parte dell’entroterra australiano renderebbero il Sud Africa più soleggiato, ma più nuvoloso il Regno Unito, soprattutto durante l’estate”.

Se enormi parchi solari fossero installati in altre zone aride

In questo caso, “le cose cambierebbero solo di pochi punti percentuali al massimo: per quanto energia solare costruiremo, la Scandinavia sarà ancora fresca e nuvolosa, l’Australia ancora calda e soleggiata”, spiegano Long e Lu.

“E in ogni caso, questi effetti si basano su scenari ipotetici. Il nostro scenario del Sahara si basava, ad esempio, sulla copertura del 20% dell’intero deserto con parchi solari fotovoltaici e, sebbene siano state avanzate proposte ambiziose, è improbabile che qualcosa di simile accada nel prossimo futuro. Se l’area coperta fosse ridotta al più plausibile (anche se ancora improbabile) 5% del Sahara, gli effetti globali diventerebbero per lo più trascurabili”, continuano i due autori.

Perché questo esperimento mentale è importante

“In un mondo futuro in cui quasi ogni regione investe in più progetti solari e diventa più dipendente da essi, l’interazione delle risorse di energia solare può potenzialmente modellare il panorama energetico, creando una complessa rete di dipendenze, rivalità e opportunità. Le manovre geopolitiche relative alla costruzione di progetti solari da parte di alcune nazioni possono detenere un nuovo potere significativo che influenza il potenziale di generazione solare ben oltre i confini nazionali”, affermano i due esperti.

“Ecco perché è essenziale promuovere la collaborazione tra le nazioni per garantire che i benefici dell’energia solare siano condivisi equamente in tutto il mondo. Condividendo le conoscenze e lavorando insieme sulla pianificazione territoriale dei futuri progetti solari su larga scala, le nazioni dovrebbero sviluppare e implementare soluzioni energetiche eque e sostenibili ed evitare qualsiasi rischio involontario per la produzione di energia solare in luoghi lontani”, concludono Long e Lu.

