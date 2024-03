Importante studio USA conferma una nuova causa di malattia numero 1 nel mondo

MeteoWeb

Le patologie che colpiscono il sistema nervoso – come ictus, emicranie e demenza – hanno superato le malattie cardiache fino a diventare la principale causa di malattia in tutto il mondo, secondo una nuova importante analisi. Secondo l’analisi, oltre 3,4 miliardi di persone – il 43% della popolazione globale – hanno sperimentato una condizione neurologica nel 2021, molto più di quanto si pensasse in precedenza.

Lo studio è stato condotto da centinaia di ricercatori guidati dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) con sede negli Stati Uniti, che è diventato un riferimento globale per le statistiche sanitarie. L’autrice principale dello studio, Jaimie Steinmetz dell’IHME, ha affermato che i risultati mostrano che le condizioni del sistema nervoso sono ora “la principale causa mondiale del carico complessivo di malattie”. I casi di queste patologie sono aumentati del 59% negli ultimi tre decenni, ha affermato, con un aumento dovuto principalmente al fatto che la popolazione mondiale sta invecchiando e crescendo rapidamente.

I risultati dello studio

I ricercatori hanno esaminato come 37 diverse condizioni neurologiche abbiano influenzato la cattiva salute, la disabilità e la morte prematura in 204 Paesi e territori dal 1990 al 2021. Questi dati sono stati utilizzati per stimare quanti anni di vita sana sono stati persi a causa di ciascuna condizione; ciò viene chiamato anni di vita corretti per disabilità (DALY).

Secondo lo studio, nel 2021, a livello globale, più di 443 milioni di anni di vita sana sono andati persi a causa di disturbi del sistema nervoso, con un aumento del 18% rispetto al 1990. Tuttavia, se si tiene conto dell’età e della crescita della popolazione, i DALY e i decessi dovuti a queste condizioni diminuiscono effettivamente di circa un terzo, hanno detto i ricercatori.

L’ictus, che in precedenza era considerato una malattia cardiaca, è di gran lunga la peggiore condizione neurologica analizzata, rappresentando 160 milioni di anni di vita sana persi. È seguito da una forma di danno cerebrale chiamata encefalopatia neonatale, poi emicrania, demenza (compreso il morbo di Alzheimer), danni ai nervi dovuti al diabete, meningite ed epilessia. Il deterioramento cognitivo da Covid-19 si è classificato al 20° posto.

Perché le condizioni del sistema nervoso hanno superato le malattie cardiovascolari

La ragione principale per cui le condizioni del sistema nervoso hanno superato le malattie cardiovascolari nelle ultime analisi è stata una recente modifica della classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha spostato l’ictus nella categoria neurologica, ha detto Steinmetz all’AFP.

L’enorme numero di anni in buona salute persi a causa di queste condizioni è in parte dovuto al fatto che molte di esse possono uccidere bambini sotto i cinque anni, con tali traumi durante la nascita che portano a encefalopatia neonatale, asfissia o meningite, ha detto. “Poiché le morti avvengono in giovane età, ciò crea un grande contributo agli anni di vita persi”, ha aggiunto. Lo studio ha rilevato che i bambini rappresentano quasi un quinto di tutti gli anni in buona salute persi.

Una crescita molto veloce

Secondo lo studio pubblicato sulla rivista The Lancet Neurology, più di 11 milioni di persone sono morte a causa delle 37 condizioni neurologiche nel 2021. Tuttavia, le malattie cardiovascolari sono rimaste la principale causa di morte, uccidendo 19,8 milioni di persone in tutto il mondo nel 2022, ha affermato l’IHME lo scorso anno.

I disturbi neurologici più comuni erano mal di testa da tensione ed emicranie. La condizione in più rapida crescita è stata il danno ai nervi chiamato neuropatia diabetica causato da un aumento dei casi di diabete.

Come ridurre i rischi

La maggior parte di queste condizioni non ha cura. Ma ci sono modi per ridurre il rischio, inclusa la riduzione dei tassi di ipertensione, diabete e consumo di alcol, hanno detto i ricercatori. Hanno chiesto che si faccia molto di più per prevenire, curare e riabilitare i disturbi che colpiscono in modo sproporzionato i Paesi più poveri.

“Il carico neurologico mondiale sta crescendo molto rapidamente e nei prossimi decenni eserciterà una pressione ancora maggiore sui sistemi sanitari”, ha avvertito il coautore dello studio Valery Feigin.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.