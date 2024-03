Paura a Roma, albero crolla in via Colombo: colpite 2 auto, un ferito

MeteoWeb

Un grosso albero questa mattina è caduto in via Cristoforo Colombo a Roma, su 2 auto. È accaduto all’altezza di viale Asia all’Eur. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Al momento si segnala un ferito, che non sarebbe grave. Nella caduta il pino ha abbattuto anche un semaforo. Al momento è chiusa la carreggiata centrale di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, mentre sono regolarmente aperte le carreggiate laterali della stessa via.

