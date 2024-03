Perché la Luna è rossa (ma anche arancione e blu)

MeteoWeb

Il nostro satellite naturale ci affascina da sempre con le sue diverse sfumature: in particolari occasioni ci domandiamo perché la Luna è rossa, ad esempio. Sebbene la sua superficie sia grigiastra, la percepiamo a volte con colore variabile, dal rosso intenso al giallo, all’arancione, fino al blu. Esploriamo dunque le cause di queste affascinanti colorazioni, analizzando i fenomeni fisici che le determinano.

La diffusione di Rayleigh e l’effetto ottico dell’atmosfera

La principale causa del colore rosso della Luna è la diffusione di Rayleigh. La luce del Sole, composta da diverse lunghezze d’onda, attraversa l’atmosfera terrestre prima di raggiungere la Luna. Le lunghezze d’onda più corte, come il blu e il violetto, sono diffuse maggiormente rispetto a quelle più lunghe, come il rosso e l’arancione. Quando la Luna è bassa sull’orizzonte, la luce del Sole deve attraversare un tratto di atmosfera più denso, amplificando l’effetto di diffusione del blu. Di conseguenza, la Luna ci appare di un colore rosso-arancione.

Immaginiamo di osservare la Luna al tramonto. La luce del Sole attraversa un’atmosfera più densa rispetto a quando la Luna è alta nel cielo. Il blu viene diffuso maggiormente, mentre il rosso e l’arancione raggiungono i nostri occhi, colorando la Luna di una tonalità calda.

Perché la Luna è rossa durante l’eclissi

Durante un’eclissi lunare totale, la Terra si posiziona tra il Sole e la Luna, proiettando un’ombra sulla Luna stessa. Questa ombra blocca direttamente la luce solare diretta che normalmente colpirebbe la Luna, quindi la superficie lunare non è illuminata direttamente dalla luce solare. Tuttavia, non tutta la luce solare viene bloccata: una piccola quantità di luce solare viene piegata attraverso l’atmosfera terrestre e si proietta nello Spazio in direzione della Luna. Questa luce, pur attraversando l’atmosfera terrestre, subisce una dispersione dovuta agli elementi atmosferici, in particolare alle particelle di gas e polvere presenti nell’atmosfera.

La dispersione atmosferica avviene perché le particelle atmosferiche tendono a diffondere la luce in varie direzioni. I raggi di luce blu, che hanno lunghezze d’onda più corte, sono più suscettibili alla dispersione rispetto ai raggi di luce rossa, che hanno lunghezze d’onda più lunghe. Durante un’eclissi lunare, questa dispersione atmosferica causa la deviazione preferenziale dei raggi blu, mentre i raggi rossi sono meno deviati e continuano a viaggiare verso la Luna. Di conseguenza, quando questa luce rossa raggiunge la superficie della Luna, essa viene riflessa verso la Terra, conferendo alla Luna un colore rosso o arancione intenso durante l’eclissi totale.

In sostanza, la combinazione dell’ombra terrestre che blocca la luce solare diretta e della dispersione atmosferica che devia i raggi di luce blu crea l’effetto visivo di una Luna rossa durante un’eclissi lunare totale.

Altri fattori che influenzano il colore della Luna

Oltre alla diffusione di Rayleigh, altri fattori possono influenzare il colore della Luna:

Composizione del suolo lunare – La Luna è composta da diversi minerali che riflettono la luce in modo differente. Alcune zone, ricche di ferro, possono apparire più rosse, mentre altre, con più titanio, possono assumere un colore più bluastro;

Presenza di polvere e gas – La polvere e i gas interplanetari possono interagire con la luce solare, alterando il colore della Luna;

Fase lunare – La fase lunare influenza la quantità di luce solare che la Luna riflette. In fase di Luna piena, la luce del Sole illumina completamente la Luna, mentre in fase di Luna Nuova il satellite è completamente in ombra.

La Luna blu: un evento raro

In rare occasioni, la Luna può assumere una colorazione blu. Questo fenomeno, noto come Luna blu, si verifica quando particelle di polvere o gas nell’atmosfera terrestre, come quelle emesse da vulcani o incendi, diffondono la luce rossa del Sole, lasciando prevalere le lunghezze d’onda blu.

Nel 1883, l’eruzione del Krakatoa in Indonesia generò una quantità enorme di polvere che diffuse la luce solare, causando la comparsa di una Luna blu in diverse parti del mondo.

Luna rossa, arancione, blu: un fenomeno affascinante

Il colore della Luna è un fenomeno affascinante che dipende da diversi fattori, tra cui la diffusione di Rayleigh nell’atmosfera terrestre, la composizione del suolo lunare, la presenza di polvere e gas, e la fase lunare. La Luna può assumere diverse sfumature, dal rosso all’arancione, al giallo, fino al blu, regalandoci uno spettacolo sempre nuovo e suggestivo.

