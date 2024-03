I “peti delle mucche”: comicità o inquinamento da metano?

MeteoWeb

Nel panorama attuale della discussione pubblica sul cambiamento climatico, una battuta sta guadagnando sempre più terreno: quella sui “peti delle mucche“. Questa frase, diventata popolare sui social media e persino adottata da figure politiche di rilievo come Nicola Procaccini, parlamentare europeo, sembra incarnare una sorta di approccio superficiale e banalizzante alla questione climatica.

Il problema del metano

Ma dietro questa battuta si cela una realtà più seria e complessa. Il riferimento ai “peti delle mucche” dovrebbe evocare il problema del metano, gas serra emesso dai bovini durante la digestione. Il metano è un gas con un potenziale di riscaldamento globale molto elevato rispetto alla CO₂, anche se la sua persistenza nell’atmosfera è inferiore. Tuttavia, le emissioni di metano contribuiscono significativamente al cambiamento climatico e devono essere affrontate con urgenza.

Contrariamente alla battuta popolare, il metano non viene emesso attraverso i “peti” delle mucche, ma attraverso i loro processi digestivi.

È colpa di Archaea

Il processo di produzione di metano nei bovini avviene principalmente nel rumine, una delle cavità dello stomaco, attraverso un processo noto come fermentazione enterica. Questo processo coinvolge microrganismi metanogeni, specificamente Archaea, che catalizzano la decomposizione della materia organica all’interno del rumine e producono metano come sottoprodotto. Gli Archaea sono microrganismi unicellulari con caratteristiche metaboliche uniche, che li distinguono sia dai batteri che dagli eucarioti.

La fermentazione enterica avviene in condizioni anaerobiche, dove la materia organica viene parzialmente digerita dai microrganismi presenti nel rumine. Durante questo processo, gli Archaea metabolizzano gli acidi grassi e altri substrati presenti nella dieta dei bovini, producendo come prodotti di scarto principalmente metano e anidride carbonica.

Una volta prodotto, il metano viene rilasciato dal rumine attraverso il processo di eruttazione e successivamente eliminato nell’ambiente circostante. Questo ciclo di produzione ed eliminazione di metano contribuisce alle emissioni totali di gas serra generate dagli animali allevati nel settore zootecnico.

Mitigazione

Per mitigare il problema delle emissioni di metano nel settore zootecnico, sono state proposte diverse soluzioni, tra cui la selezione genetica di bovini con una minore produzione di metano, l’integrazione di alghe nella dieta degli animali e l’uso di additivi alimentari come il 3-nitroossipropanolo (3-NOP), che può ridurre significativamente la produzione di metano nel rumine.

Il 3-NOP ha dimostrato di ridurre fino al 30% le emissioni di metano nelle mucche, e il suo utilizzo è stato autorizzato nell’Unione europea nel 2022. Queste soluzioni mostrano l’importanza di adottare approcci innovativi e sostenibili per affrontare il problema delle emissioni di metano nel settore zootecnico, contribuendo così agli sforzi per mitigare il cambiamento climatico.

È importante sottolineare che il fenomeno della produzione di metano non è limitato esclusivamente al rumine dei bovini; gli Archaea metanogeni sono presenti anche in altri ambienti, come il suolo ghiacciato del permafrost nelle regioni artiche, dove la fusione del ghiaccio può innescare l’attività metabolica di questi microrganismi e aumentare ulteriormente le emissioni di metano nell’atmosfera.

La questione dei “peti delle mucche” non è una semplice questione di comicità, ma un problema ambientale serio che richiede soluzioni concrete e informazioni accurate. La banalizzazione della discussione sul clima attraverso battute e domande retoriche serve spesso a deviare l’attenzione dai veri problemi e a impedire una riflessione seria sulle soluzioni necessarie.

