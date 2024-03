Petrolio, prezzo in aumento: la situazione geopolitica

MeteoWeb

Chiusura in rialzo per il Petrolio al Nymex dopo l’aumento delle scorte settimanali negli Stati Uniti. Il taglio dei tassi di interesse potrebbe aumentare la domanda di Petrolio stimolando la crescita economica. I futures del Brent sono saliti dell’1,1% a 82,96 dollari al barile, mentre il greggio statunitense (Wti) ha guadagnato l’1,3%, per attestarsi a 79,13 dollari al barile.

Si tratta del primo rialzo per il Brent in cinque giorni. L’Energy Information Administration (Eia) ha affermato che le aziende energetiche hanno aggiunto alle scorte 1,4 milioni di barili di greggio, meno delle attese mentre le scorte di distillati e benzina sono diminuite molto più del previsto. I colloqui su un cessate il fuoco e sullo scambio di ostaggi tra Israele e Hamas sono in stallo mentre la crisi umanitaria a Gaza si aggravava e una nave mercantile e’ stata colpita da un attacco nel Mar Rosso. L’interruzione dei movimenti delle petroliere a causa degli attacchi nel Mar Rosso da parte delle milizie Houthi appoggiate dall’Iran insieme all’ultima estensione del taglio delle forniture dell’Opec+, stanno causando una restrizione dell’offerta, soprattutto nei mercati asiatici. Questa rigidità è apparsa evidente quando l’Arabia Saudita, il più grande esportatore di Petrolio al mondo, ha annunciato prezzi leggermente più alti per le vendite di greggio di aprile verso l’Asia, il mercato più grande.

