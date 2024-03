Un pianeta dove c’è sempre tempesta: Hubble ci mostra il meteo estremo su Giove

MeteoWeb

Il pianeta gigante Giove, in tutta la sua gloria, è stato scrutato con attenzione dal telescopio spaziale Hubble NASA/ESA nelle immagini a corredo dell’articolo, scattate il 5-6 gennaio 2024, che catturano entrambi i lati del pianeta. Hubble monitora Giove e gli altri pianeti esterni del Sistema Solare ogni anno nell’ambito del programma Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL). Ciò perché questi grandi mondi sono avvolti da nubi e foschie messe in moto da venti violenti, portando a un caleidoscopio di pattern meteorologici in continua evoluzione.

Giove è il più grande e vicino dei pianeti giganti esterni, e le sue colorate nubi presentano un caleidoscopio in continua evoluzione di forme e colori. È un pianeta dove c’è sempre tempesta: cicloni, anticicloni, wind shear e la più grande tempesta del Sistema Solare, la Grande Macchia Rossa. Giove non ha una superficie solida ed è perpetuamente coperto da nubi di cristalli di ammoniaca con solo circa 48 km di spessore in un’atmosfera che è lunga decine di migliaia di km e conferiscono al pianeta il suo aspetto a bande. Le bande sono prodotte dall’aria che fluisce in direzioni diverse a varie latitudini con velocità che raggiungono i 560 km/h. Le aree di colore più chiaro dove l’atmosfera si alza sono chiamate “zone”. Le regioni più scure dove l’aria cade sono chiamate “fasce”. Quando questi flussi opposti interagiscono, appaiono tempeste e turbolenze. Hubble segue questi cambiamenti dinamici ogni anno con una chiarezza senza precedenti, e ci sono sempre sorprese. Le numerose grandi tempeste e piccole nuvole bianche viste nelle ultime immagini di Hubble sono evidenza di molta attività in corso nell’atmosfera di Giove in questo momento.

Abbastanza grande da inghiottire la Terra, la classica Grande Macchia Rossa ritratta nell’immagine seguente spicca in modo prominente nell’atmosfera di Giove.

Alla sua destra in basso, a una latitudine più meridionale, è presente una caratteristica talvolta denominata Macchia Rossa Jr. Questo anticiclone è il risultato della fusione di tempeste nel 1998 e nel 2000, e è apparso per la prima volta rosso nel 2006 prima di tornare ad un beige pallido negli anni successivi. Quest’anno è nuovamente leggermente più rosso. La fonte della colorazione rossa è sconosciuta ma potrebbe coinvolgere una serie di composti chimici: zolfo, fosforo o materiale organico. Restando nelle loro “corsie”, ma muovendosi in direzioni opposte, la Macchia Rossa Jr. passa vicino alla Grande Macchia Rossa circa ogni 2 anni. Un altro piccolo anticiclone rosso appare nel lontano Nord.

L’attività delle tempeste appare anche nell’emisfero opposto. Una coppia di tempeste, un ciclone rosso intenso e un anticiclone rossastro, appaiono uno accanto all’altro a destra del centro dell’immagine seguente.

Queste tempeste stanno ruotando in direzioni opposte, indicando un modello alternato di sistemi di alta e bassa pressione. Per il ciclone, c’è un sollevamento sui bordi con nuvole che scendono al centro, causando uno sgombero nella foschia atmosferica. Le tempeste si scambiano di posto l’una con l’altra perché la loro rotazione opposta in senso orario e antiorario le fa respingere l’una con l’altra.

Verso il margine sinistro dell’immagine si trova la luna galileiana più interna, Io, il corpo vulcanicamente più attivo nel Sistema Solare, nonostante le sue dimensioni ridotte (solo leggermente più grande della Luna della Terra).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.