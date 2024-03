Picco nel livello globale del mare nel 2023 a causa di El Niño: lo studio NASA

MeteoWeb

Un set di dati sul livello del mare a lungo termine mostra che l’altezza della superficie oceanica continua ad aumentare a ritmi sempre più rapidi nel corso di decenni di osservazioni. Il livello medio globale del mare è aumentato di circa 0,76cm dal 2022 al 2023, un salto relativamente ampio dovuto principalmente al clima caldo e allo sviluppo di un forte El Niño. Lo indica un’analisi condotta dalla NASA basata su un set di dati sul livello del mare che comprende oltre 30 anni di osservazioni satellitari, a partire dalla missione franco-americana TOPEX/Poseidon, lanciata nel 1992. La missione Sentinel-6 Michael Freilich, lanciata nel novembre 2020, è l’ultima della serie di satelliti che hanno contribuito a questa registrazione del livello del mare.

I dati mostrano che il livello medio globale del mare è aumentato complessivamente di circa 9,4cm dal 1993. Anche il tasso di questo aumento ha subito un’accelerazione, più che raddoppiando da 0,18 cm all’anno nel 1993 al tasso attuale di 0,42cm all’anno.

“Gli attuali tassi di accelerazione significano che siamo sulla buona strada per aggiungere altri 20 centimetri di livello medio globale del mare entro il 2050, raddoppiando la quantità di cambiamento nei prossimi tre decenni rispetto ai 100 anni precedenti e aumentando la frequenza e gli impatti delle inondazioni nel mondo”, ha affermato Nadya Vinogradova Shiffer, direttrice del team NASA sul cambiamento del livello del mare e del programma di fisica oceanica a Washington.

Effetti stagionali

Il livello globale del mare ha registrato un salto significativo dal 2022 al 2023, dovuto principalmente al passaggio dalle condizioni di La Niña a El Niño. Una lieve La Niña dal 2021 al 2022 ha provocato un aumento del livello del mare inferiore al previsto quell’anno. Nel 2023 si è sviluppato un forte El Niño, che ha contribuito ad incrementare l’aumento medio dell’altezza della superficie del mare.

La Niña è caratterizzata da temperature oceaniche più basse del normale nell’Oceano Pacifico equatoriale. El Niño, invece, comporta temperature oceaniche più alte della media nel Pacifico equatoriale. Entrambi i fenomeni climatici periodici influenzano l’andamento delle precipitazioni e delle nevicate, nonché il livello del mare nel mondo.

“Durante La Niña, la pioggia che normalmente cade nell’oceano cade invece sulla terra, prelevando temporaneamente l’acqua dall’oceano e abbassando il livello del mare”, ha affermato Josh Willis, ricercatore sul livello del mare presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Negli anni di El Niño, gran parte della pioggia che normalmente cade sulla terra finisce nell’oceano, provocando un innalzamento temporaneo del livello del mare”.

Come viene misurato il livello del mare

Queste osservazioni pluridecennali non sarebbero possibili senza la cooperazione internazionale continua, così come le innovazioni scientifiche e tecniche della NASA e di altre agenzie spaziali. Nello specifico, gli altimetri radar hanno contribuito a produrre misurazioni sempre più precise del livello del mare in tutto il mondo. Per calcolare l’altezza dell’oceano, questi strumenti fanno rimbalzare i segnali a microonde sulla superficie del mare, registrando il tempo impiegato dal segnale per viaggiare da un satellite alla Terra e ritorno, nonché la forza del segnale di ritorno.

I ricercatori inoltre effettuano periodicamente un controllo incrociato delle misurazioni del livello del mare con i dati provenienti da altre fonti. Questi includono misuratori di marea, nonché misurazioni satellitari di fattori come il vapore acqueo atmosferico e il campo gravitazionale terrestre che possono influenzare la precisione delle misurazioni del livello del mare. Utilizzando tali informazioni, i ricercatori hanno ricalibrato il set di dati trentennale, ottenendo aggiornamenti sui livelli del mare in alcuni anni precedenti. Ciò include un aumento dell’innalzamento del livello del mare di 0,21 centimetri dal 2021 al 2022.

Quando i ricercatori combinano i dati altimetrici degli oceani basati sullo spazio con più di un secolo di osservazioni provenienti da fonti di superficie, come i mareografi, le informazioni migliorano notevolmente la nostra comprensione di come l’altezza della superficie del mare stia cambiando su scala globale. Quando queste misurazioni del livello del mare vengono combinate con altre informazioni, tra cui la temperatura dell’oceano, la perdita di ghiaccio e il movimento della terra, gli scienziati possono decifrare perché e come i mari si stanno innalzando.

