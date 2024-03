Piemonte, il Soccorso Alpino salva un disperso a Val della Torre

MeteoWeb

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti oggi, su segnalazione del Comune, a Val della Torre (Torino) per un uomo che era disperso. Una squadra di soccorritori ha iniziato le ricerche via terra finché, perlustrando alcune baite abbandonate, ha trovato l’uomo, residente in borgata Verna, in posizione supina e privo di conoscenza all’interno di un fabbricato. Con la centrale operativa è stato deciso l’invio dell’eliambulanza del 118, la cui équipe è stata calata con il verricello. L’uomo è stato poi recuperato a bordo del velivolo e portato in ospedale con un codice rosso.

