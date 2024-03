Fugaci sculture di sabbia sulla spiaggia: raro e maestoso fenomeno meteorologico catturato in VIDEO

MeteoWeb

Il fotografo Nathan Voytovick ha catturato un fenomeno meteorologico raro e fugace. Come se scolpite da un artista, intricate strutture di sabbia apparivano, poi scomparivano, su una spiaggia del Michigan, negli USA. Il fenomeno è chiamato “pilastri di sabbia” (“sand pillars” in inglese): vengono creati quando colonne d’acqua ghiacciate nella sabbia vengono erose – o, in alcuni casi, aggiunte – dal vento che soffia ulteriore sabbia attorno a loro. Sebbene i pilastri cambino costantemente, sono molto fragili.

I pilastri di sabbia si formano durante la notte, quindi c’è una finestra di tempo molto piccola per fotografarli dopo l’alba. Non appena il sole li colpisce, la morsa gelida delle temperature sotto zero si allenta e i pilastri di sabbia si sbriciolano sulla spiaggia, senza lasciare segni di essere mai stati lì.

Voytovick ha girato il video al Saint Joseph North Pier Inner Lighthouse a Saint Joseph, in Michigan, il 18 marzo 2024. “Solo l’idea che la sabbia congeli è fantastica”, ha detto Voytovick a Storyful.

I pilastri di sabbia si formano tipicamente in inverno e possono crescere fino a 40cm di altezza. Versioni più corte, alte solo 2,5-5cm, possono verificarsi quando le temperature sono sopra lo zero. Se i venti e le temperature sono costanti con cielo nuvoloso, i pilastri possono durare più di un giorno poiché cambiano continuamente forma e dimensione.

