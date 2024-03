Pilota eroe salva tutti i passeggeri con un atterraggio d’emergenza in spiaggia | VIDEO

MeteoWeb

Un video eccezionale mostra un miracoloso salvataggio da parte di un pilota di un elicottero turistico su una spiaggia sabbiosa della costa di Nā Pali di Kauai, alle isole Hawaii. Improvvisamente, durante il volo con quattro passeggeri a bordo, il motore dell’elicottero si è spento. In queste situazioni è molto difficile riuscire ad evitare uno schianto senza speranze di sopravvivenza, e invece in questo caso il pilota – eccezionalmente abile – è riuscito a portare l’elicottero senza motore verso la spiaggia, utilizzando la tecnica dell’autorotazione. Il pilota ha mostrato grande lucidità e sangue freddo ed è riuscito ad effettuare un atterraggio d’emergenza sulla sabbia, salvando così la vita a tutti i passeggeri a bordo.

Dal guasto al motore all’impatto con la spiaggia, l’intera sequenza si svolge in meno di 30 secondi.

Cos’è la tecnica dell’autorotazione con cui il pilota ha salvato tutti

In aviazione, l’autorotazione è una tecnica di volo critica, particolarmente per gli elicotteri, che può fare la differenza tra la vita e la morte in caso di guasto al motore. L’autorotazione è un metodo di controllo di un elicottero durante un guasto al motore. Per comprendere l’autorotazione, è essenziale prima capire come un elicottero vola. Un elicottero si solleva da terra grazie al movimento rotatorio delle sue pale del rotore, che viene spesso azionato da un motore. Se questo motore fallisce, l’elicottero perde la sua sorgente primaria di spinta verticale.

Il Principio dell’Autorotazione

Quando un elicottero entra in autorotazione, il pilota abbassa collettivamente le pale del rotore, permettendo all’aria che passa dal basso verso l’alto di farle girare. Questo processo è simile a come una foglia cade ruotando o come una turbina eolica gira con il vento. Il flusso d’aria che passa attraverso il rotore fa girare le pale, creando una quantità sufficiente di sollevamento per permettere un atterraggio controllato.

Come funziona l’Autorotazione

Riconoscimento del Guasto: In caso di guasto al motore, il pilota deve prontamente identificare la situazione e iniziare la manovra di autorotazione. Regolazione del Collettivo: Il pilota abbassa rapidamente il collettivo per ridurre l’angolo di attacco delle pale, consentendo loro di ruotare liberamente con il flusso d’aria. Controllo del Ciclico: Contemporaneamente, il pilota deve usare il ciclico per controllare la direzione e la velocità di discesa. Atterraggio: Mentre l’elicottero scende, il pilota si prepara per l’atterraggio, spesso cercando una zona sicura e piatta. L’Uso del Collettivo Prima dell’Impatto: Proprio prima dell’impatto, il pilota aumenta rapidamente il collettivo per aumentare l’angolo di attacco delle pale, generando un sollevamento istantaneo per ridurre la velocità di discesa.

L’Importanza dell’autorotazione

Questa tecnica è essenziale per la sicurezza in volo. Durante la formazione dei piloti di elicotteri, l’autorotazione è una competenza fondamentale che viene insegnata e praticata regolarmente.

Limitazioni dell’autorotazione

Mentre l’autorotazione può salvare vite, ha le sue limitazioni. Il successo di una manovra di autorotazione dipende da vari fattori, come l’altitudine, la velocità dell’elicottero al momento del guasto, e la capacità del pilota di eseguire la manovra correttamente.

L’autorotazione è una tecnica di volo vitale per la sicurezza degli elicotteri. Fornisce ai piloti un modo per atterrare in sicurezza in caso di guasto al motore. Sebbene sia una manovra che richiede grande abilità e presenza di spirito, è una componente cruciale dell’addestramento dei piloti e un esempio impressionante di come le leggi della fisica possano essere sfruttate per salvare vite in situazioni critiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.