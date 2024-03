Piogge intense si abbattono su Dubai e sugli Emirati Arabi Uniti: allagamenti e stop ai voli | VIDEO

MeteoWeb

Piogge intense hanno colpito Dubai e gli Emirati Arabi Uniti nella giornata di oggi, causando inondazioni localizzate e interrompendo i voli nell’aeroporto più trafficato del mondo per i viaggi internazionali. In sei ore, a Dubai sono caduti quasi 50 millimetri di pioggia, una quantità elevata se si considera che il Paese nel suo insieme ha una media di meno di 120mm di precipitazioni all’anno. Le autorità hanno inviato squadre per raccogliere i rami degli alberi caduti e aprire le grate di scolo, anche se la pioggia ha rapidamente sommerso alcune aree. La Polizia di Dubai ha chiuso tratti di una delle principali autostrade.

Anche rari temporali hanno illuminato il cielo pomeridiano. All’aeroporto internazionale di Dubai, i voli sia della compagnia aerea a lungo raggio Emirates che della sua compagnia aerea gemella low cost, FlyDubai, sono stati interrotti a causa del maltempo.

Le autorità avevano avvertito la popolazione dell’imminente tempesta con un giorno di anticipo, così il personale di emergenza si è preparato all’arrivo della pioggia. La pioggia è insolita in questa arida nazione della Penisola Arabica, ma si verifica periodicamente durante i mesi invernali più freddi.

Maltempo a Dubai, strade allagate

Maltempo, i fulmini illuminano il cielo a Dubai

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.