Pioggia e vento in Spagna nella “Semana Santa”, allerta in 16 regioni

In Spagna condizioni meteo avverse con piogge, forti venti e mari agitati fino al periodo pasquale, coincidente con la celebrazione della tradizionale “Semana Santa“, momento in cui molti spagnoli si trovano in viaggio per le vacanze. Attualmente, tutte le comunità autonome, escluse Madrid e le città autonome di Ceuta e Melilla, hanno dichiarato lo stato di allerta a causa del maltempo, come riportato dalla tv pubblica spagnola Tve. Si prevedono raffiche di vento che potranno raggiungere i 90 km/h e onde fino a 8 metri in alcune aree costiere. Cinque regioni, Asturie, Isole Baleari, Cantabria, Galizia e Paesi Baschi, si trovano in stato di allerta arancione a causa delle violente mareggiate che stanno colpendo le coste.

Il maltempo proseguirà domani dalle regioni di Navarra e Huesca fino all’Andalusia occidentale e durante il fine settimana nel Sud e Sud/Ovest della Penisola Iberica. Domenica sono previsti anche rovesci nell’area mediterranea. Inoltre, è prevista una diminuzione delle temperature tra venerdì e sabato.

