Una placca tettonica affonda sotto gli USA: lo indica la tomografia sismica

MeteoWeb

Quando gli scienziati vogliono saperne di più sulle rocce nelle profondità della Terra, devono usare altri metodi perché non possono osservare le rocce direttamente con i loro sensi. Utilizzando una tecnica chiamata tomografia sismica, gli scienziati decodificano le informazioni contenute negli zig-zag dei sismogrammi per sviluppare immagini di singole sezioni della Terra profonda. Queste immagini vengono utilizzate per comprendere non solo la composizione dell’interno della Terra, ma anche per aiutare a spiegare i misteri geologici; per esempio, come si sono formate le montagne della Sierra Nevada e perché c’è stato così tanto vulcanismo nell’Oregon orientale.

Con la tomografia sismica, dunque, possiamo vedere una placca tettonica che affonda sotto gli Stati Uniti. Questa immagine mostra una sezione trasversale della crosta e del mantello sotto il Nord America. Le tonalità blu e verdi indicano rocce più fredde e rigide mentre le tonalità rosse indicano regioni più calde e deboli. Gli scienziati pensano che la forma diagonale verde, e il verde e il blu sopra di essa e a ovest, siano i resti di un’antica placca tettonica che è stata subdotta sotto la placca nordamericana.

Era il fondale oceanico al largo della costa della California più di 30 milioni di anni fa. Questa placca è responsabile della formazione di montagne e antichi vulcani in gran parte degli Stati Uniti occidentali.

L’immagine mostra che ora i resti della placca stanno ancora scivolando verso est e affondando ulteriormente nel mantello. Attualmente, il fondo della placca si trova in profondità sotto la costa orientale e l’Oceano Atlantico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.