Ponte sullo Stretto, Salini (Webuild): “pronti a partire con i lavori nei prossimi mesi”

“Nonostante le sfide che tutti abbiamo affrontato in questi anni”, dal Covid alle pressioni inflazionistiche fino alle tensioni geopolitiche, “abbiamo mantenuto la rotta e raggiunto i nostri obiettivi più e più volte”. Lo ha detto Pietro Salini, ceo di Weuibild durante la call con gli analisti sui risultati 2023. “Ora abbiamo un gruppo che ha dimensioni, un considerevole portafoglio ordini di qualità, una solida disciplina finanziaria e gestione del rischio e un’organizzazione più efficiente. Questo ci rende pronti a continuare a sfruttare lo slancio e a cogliere le opportunità offerte dalle attuali tendenze del mercato”. I risultati raggiunti, precisa Salini, “non includono il ponte sullo Stretto di Messina, per il quale si attende l’approvazione del progetto definitivo, previsto nei prossimi mesi. I lavori potranno quindi iniziare subito dopo l’approvazione”.

“Negli ultimi 10 anni i nostri ricavi sono più che quadruplicati, raggiungendo i 10 miliardi di euro nel 2023”, aggiunge Salini, evidenziando poi il record raggiunto dal portafoglio ordini a 64 miliardi. “Dal 2012 i nuovi ordini acquisiti superano i 100 miliardi“. Il ceo evidenzia anche la capacità di generare cassa e l’importanza della capacità di scala: “è fondamentale nel nostro settore, ci ha permesso di investire in processi per ridurre con successo i rischi e migliorare i margini”. In particolare, “nel 2023 sono stati stanziati circa 500 milioni di euro per la salute e la sicurezza sui nostri progetti in tutto il mondo”, oltre agli investimenti in innovazione.

