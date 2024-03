Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani mercoledì 27 marzo

MeteoWeb

Mercoledì 27 Marzo a Catania si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della mattina, fino a raggiungere il suo picco massimo intorno alle ore 10:00 con il cielo completamente coperto.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +20,5°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Est con una velocità di circa 15,2km/h, mentre l’umidità si manterrà costante al 63%. Non sono previste precipitazioni significative durante questa fascia oraria.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente nel corso delle ore. La temperatura massima si registrerà intorno alle 15:00 con +21,4°C, ma la percezione di calore sarà leggermente inferiore. Il vento aumenterà di intensità, arrivando a soffiare fino a 47,2km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 36,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 49%, e sono previste deboli probabilità di pioggia.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente. La temperatura calerà fino a raggiungere i +13,7°C intorno alle 21:00, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà forte da Ovest, con velocità che potranno raggiungere i 54,9km/h. L’umidità si manterrà costante al 58%, e non sono previste precipitazioni.

In conclusione, Mercoledì 27 Marzo a Catania si prevede una giornata con variazioni climatiche significative, con un inizio di giornata parzialmente nuvoloso che si trasformerà in cielo coperto nel corso della mattina, per poi tornare parzialmente nuvoloso nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con venti che aumenteranno di intensità nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di vestirsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Marzo a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.1° perc. +14.7° Assenti 1.4 OSO max 3.9 Libeccio 79 % 1001 hPa 4 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° Assenti 5 N max 5.1 Tramontana 76 % 1000 hPa 7 nubi sparse +18.1° perc. +17.6° Assenti 9.3 ENE max 11.7 Grecale 63 % 999 hPa 10 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 10.3 E max 15.2 Levante 63 % 998 hPa 13 poche nuvole +22.4° perc. +22.2° Assenti 9.3 SSE max 26.1 Scirocco 55 % 997 hPa 16 nubi sparse +18.9° perc. +18.2° prob. 25 % 34.5 OSO max 47.9 Libeccio 52 % 999 hPa 19 cielo sereno +14.6° perc. +13.6° prob. 13 % 22.4 O max 33.6 Ponente 57 % 1005 hPa 22 cielo sereno +13.2° perc. +12.3° Assenti 29.7 O max 58.9 Ponente 64 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 18:20

