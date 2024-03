Previsioni Meteo: deciso miglioramento per l’equinozio di primavera di mercoledì 20

MeteoWeb

Ampie schiarite e temperature in aumento sull’Italia nei prossimi giorni. Tra la Festa del Papà (19 marzo) e l’Equinozio di Primavera (20 marzo), sarà un’escalation di sole e caldo sempre più forti, seppur in modo graduale. Martedì mattina persisteranno nubi e piogge sparse specie in Puglia e Basilicata, mercoledì invece ci sarà il sole ovunque proprio ad inaugurare la stagione primaverile nel migliore dei modi.

Le temperature aumenteranno sensibilmente già martedì, soprattutto in Sicilia, e poi mercoledì in tutt’Italia, specie in Piemonte. I valori superiori ai +20°C nelle ore diurne diventeranno la routine nel corso della settimana, quando le temperature aumenteranno ulteriormente. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

