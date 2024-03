Allerta Meteo, domani un Equinozio di Primavera con temporali pomeridiani al Centro/Sud

MeteoWeb

Splende il sole e fa caldo sull’Italia centro/settentrionale, mentre molte nubi interessano il Sud con qualche pioggia tra Puglia e Basilicata nel giorno della festa del Papà. Le temperature più elevate, come di consueto in questo periodo dell’anno, si raggiungono nelle zone interne del Centro Italia e dell’arco alpino: oggi, infatti, spiccano i +23°C di Sondrio, i +22°C di Roma, Terni, Cassino e Guidonia, i +21°C di Firenze, Latina, Frosinone, Bolzano e Merano.

Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno ulteriormente, soprattutto al Nord e nelle Regioni occidentali, mentre il Centro/Sud rimarrà esposto a spifferi più freschi provenienti dai Balcani. Proprio in quest’ottica domani, nel giorno dell’Equinozio di Primavera, si verificheranno condizioni di spiccata instabilità che sfoceranno in temporali pomeridiani nelle Regioni del Centro/Sud.

I temporali più forti colpiranno la Sicilia e la Calabria meridionale (Aspromonte), dove già a metà mattinata intorno alle ore 11:30 si formeranno imponenti cumuli congesti da cui entro le 12:00 avremo i primi cumulonembi. Forti temporali con tempeste di saette e grandinate interesseranno le zone interne della provincia di Reggio Calabria e della Sicilia centrale. Fenomeni che si intensificheranno ulteriormente nel primo pomeriggio, con nubifragi e grandinate nel cuore della Sicilia in modo particolare tra Caltanissetta, Enna, Piazza Armerina, Nicosia, Resuttano, Cammarata, Corleone.

Come possiamo vedere dalla mappa del modello Moloch dell’ISAC-CNR, nel pomeriggio di domani avremo temporali sparsi anche nelle zone interne del Lazio, della Sardegna e della Corsica. Qualche debole rovescio anche sulle Prealpi in Piemonte:

Come sempre succede in caso di temporali pomeridiani, si tratta di fenomeni particolarmente isolati alle zone interne ma che localmente possono sfociare in eventi di maltempo davvero estremi. Attenzione, quindi, a possibili nubifragi nelle aree indicate.

