Previsioni Meteo Lombardia: domani instabilità, domenica sensibile calo termico

“Venerdì si espande sul nordovest italiano un cuneo di alta pressione, con associato tempo stabile, assenza di precipitazioni e ventilazione debole nei bassi strati“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Nel corso del fine settimana scende di latitudine dal una saccatura di aria fredda di origine circumpolare, con instabilizzazione del tempo nella giornata di sabato e sensibile calo termico nel corso di domenica. Lunedì temporanea espansione di un nuovo promontorio di alta pressione, scalzato nelle giornate successive dalla discesa di una perturbazione nordatlantica verso il Mediterraneo occidentale, con buona probabilità di precipitazioni diffuse soprattutto su pianura e Prealpi“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta dal mattino, formazione di nubi a media e bassa quota, in espansione da ovest ad est fino a metà pomeriggio, poi in lento dissolvimento; poco nuvoloso ovunque in serata.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata deboli sui rilievi, in successiva estensione all’alta pianura pianura, specie centro-orientale; fenomeni in esaurimento a sera. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o isolato temporale; limite delle nevicate a circa 1600-1800 metri, in possibile lieve calo fino a 1400 metri nelle fasi più intense.

Temperature: minime e massime stazionarie o al più in lieve calo. In pianura minime tra 6 e 10°C, massime tra 18 e 21°C.

Zero termico: 2500-2800 circa metri al mattino, in veloce calo fino a 1500 metri circa tra tardo pomeriggio e sera.

Venti: in pianura in rinforzo dalla tarda mattinata da ovest-sudovest, fino a moderati nella seconda parte della giornata; in montagna tra moderati e forti (dipendentemente dalla quota) dai settori settentrionali ed occidentali per tutto il periodo.

