Previsioni Meteo Lombardia: domani punte di +20°C in pianura

“Deboli correnti umide dall’Atlantico transitano sull’Europa Centrale oltre le Alpi, interessando solo marginalmente la Lombardia sotto forma di nubi diffuse ma assenza di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Domani, sabato 16, decisamente più sole e temperature massime intorno ai 20°C in pianura, grazie all’espansione di un campo di alta pressione dalla Penisola Iberica, la stesso che proporrà un nuovo e temporaneo aumento delle nubi atteso per domenica 17; tuttavia, anche in quest’ultima fase, non sono previste precipitazioni sul nostro territorio. Inizio della nuova settimana all’insegna della variabilità e qualche precipitazione possibile sulle Alpi. Temperature senza evidenti variazioni e su valori superiori alle medie storiche di questo periodo“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temporanei annuvolamenti più consistenti saranno possibili al mattino sulla pianura orientale e nel pomeriggio sulle Prealpi Orientali (bresciano).

Precipitazioni: assenti. Non si esclude completamente la possibilità di qualche isolato rovescio sulle Prealpi Orientali e Gardesane nel pomeriggio.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento. In pianura valori minimi tra 6-10 °C, massimi tra 17-20 °C.

Zero termico: intorno a 2300-2400 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in serata in rotazione da est; in montagna deboli o a tratti moderati settentrionali.

Altri fenomeni: possibili locali foschie dense o nebbia al primo mattino sul pavese.

