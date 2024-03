Previsioni Meteo Lombardia: forte maltempo e neve tra oggi e domani

MeteoWeb

“Una vasta struttura depressionaria atlantica interesserà per tutto il periodo l’Europa centro-occidentale, determinando condizioni di instabilità sulla regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “In particolare tra oggi, martedì e domani, mercoledì, attese precipitazioni diffuse, con quantitativi più intensi su Alpi e Prealpi, nevosi attorno a 1100 metri circa. A seguire ancora giornata nuvolose, accompagnate da precipitazioni sparse, possibili fino alla fine della settimana. Le precipitazioni assumeranno in parte anche carattere di rovescio e temporale. La ventilazione si manterrà dai quadranti orientali e meridionali: debole a tratti moderata in pianura, moderata o forte in montagna“.

Per la giornata di oggi il bollettino Arpa riporta cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: da sparse a diffuse, con tendenza a intensificarsi verso sera sui settori occidentali. Possibili anche a carattere di rovescio o temporale. Limite neve oltre 1100 metri circa.

Temperature: massime in Pianura tra 10 e 14°C.

Zero termico: su Alpi e Prealpi tra 1200 e 1600 metri, altrove attorno a 1900 metri circa. In risalita dal pomeriggio fino a portarsi verso sera ovunque attorno ai 2200 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati orientali, salvo su pianura occidentale da nord, raffiche a tratti fino a forti; in montagna moderati dai quadranti meridionali.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo molto nuvoloso o coperto; verso sera nuvolosità in attenuazione, con irregolari schiarite a partire da sudovest.

Precipitazioni: nella prima parte della giornata deboli o moderate diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale; dal pomeriggio deboli sparse, con tendenza all’esaurimento verso sera. Limite neve attorno a 1100 metri circa.

Temperature: minime stazionarie o in aumento, massime in aumento. In pianura minime tra 6 e 11°C, massime tra 12 e 16°C.

Zero termico: intorno a 1700 metri circa.

Venti: dai quadranti orientali e meridionali: in pianura deboli o moderati con raffiche a tratti fino a forti, in montagna moderati o forti. In attenuazione verso il tardo pomeriggio-sera, salvo su Appennino dove permarranno venti moderati o forti da sud anche in serata.

