Previsioni Meteo Lombardia: instabilità tra domani e sabato

“La presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo mantiene per la giornata odierna, giovedì 14, tempo stabile. Tra domani, venerdì 15, e sabato 16 mattina, il temporaneo cedimento dell’area anticiclonica porterà ad un breve intervallo di debole instabilità. Quindi tra domenica 17 e l’inizio della prossima settimana pressione nuovamente in aumento, con giornate per lo più velate e temperature che si manterranno sopra la norma del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nuvolosità irregolare a tratti localmente nuvoloso.

Precipitazioni: in giornata assenti, salvo deboli occasionali. Verso sera deboli sparse sui sui settori alpini, meno probabili altrove. Limite neve oltre 1700 metri circa.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime tra 4 e 8°C, massime tra 16 e 19°C.

Zero termico: intorno a 2600 metri.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

