Previsioni Meteo Lombardia: nuovo peggioramento da venerdì, maltempo nel fine settimana

“Oggi transito di un minimo depressionario con residui rovesci e rinforzi di vento, e schiarite più ampie dal pomeriggio“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “L’allontanamento della struttura più attiva lascia poi una circolazione sinottica debole sulla regione: giovedì più soleggiato e asciutto. Da venerdì una perturbazione in avvicinamento dal Nord Atlantico porterà nuvolosità diffusa e nuove precipitazioni, in intensificazione nel fine settimana, con venti in rinforzo anche in pianura. Lunedì irregolari schiarite, con rovesci isolati“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo poco o irregolarmente nuvoloso per nubi medio basse, con maggior probabilità di nubi tra notte e mattino; più soleggiato nelle ore centrali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 2°C e 6°C, massime tra 13°C e 16°C.

Zero termico: a circa 1700 metri.

Venti: deboli di direzione variabile.

