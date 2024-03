Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento da venerdì, weekend col maltempo

MeteoWeb

“Il transito di una temporanea dorsale di alta pressione determina una circolazione sinottica debole: fino al mattino di domani condizioni più stabili con cielo a tratti sereno“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Nel corso della giornata di venerdì l’avvicinamento di una più ampia perturbazione Nordatlantica determina un nuovo graduale peggioramento con diffuso rinforzo della ventilazione da est sulla pianura, e le prime precipitazioni in serata: nel fine settimana venti a tratti forti con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, in particolare al mattino di domenica. Lunedì e martedì condizioni debolmente instabili, con possibili isolati piovaschi“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo poco o irregolarmente nuvoloso fino al primo mattino, nella giornata aumento della copertura da ovest e dai rilievi: molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: possibile pioviggine isolata dal mattino su fascia pedemontana, Appennino, alta pianura occidentale; dal tardo pomeriggio ed in serata precipitazioni più diffuse ed in intensificazione sui settori occidentali della regione. Neve oltre 1000 metri circa, a quote inferiori sul Nordovest ed in serata.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime tra 3°C e 6°C, massime tra 12°C e 14°C.

Zero termico: attorno a 1400 metri. in abbassamento fino a 1200 metri in serata sui settori occidentali.

Venti: in graduale rinforzo nella giornata, da sud sui rilievi, da est in pianura, fino a localmente moderati con raffiche a tratti forti in quota.

