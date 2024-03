Previsioni Meteo Lombardia: possibili sorprese nel fine settimana

MeteoWeb

“Sulla Lombardia permane un tempo asciutto e stabile, accompagnato da temperature gradevoli e pienamente primaverili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Nei prossimi giorni l’alta pressione rimarrà ben salda sul Nord Italia, a garantire generale assenza di piogge e fasi soleggiate alternate ad altre con maggiore nuvolosità, in un contesto di temperature miti e con punte anche oltre i 20°C in pianura. Tuttavia, il prossimo fine settimana potrebbe riservare delle sorprese, in quanto è probabile l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica e la ripresa delle precipitazioni, con tempi e modi che valuteremo nei prossimi aggiornamenti“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo molto nuvoloso o coperto al mattino sulla bassa pianura, seguiranno condizioni di cielo poco nuvoloso. Prevalenza di sole per l’intera giornata su Alpi, Prealpi e Appennino.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in rialzo. Valori minimi in pianura tra 6-10 °C, massimi tra 16-20 °C.

Zero termico: intorno a 2400 metri.

Venti: in pianura deboli orientali; in montagna deboli settentrionali in quota, a regime di brezza nelle valli.

Altri fenomeni: probabili foschie dense o nebbie al primo mattino sulla bassa pianura.

