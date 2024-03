Previsioni Meteo Lombardia: torna la stabilità, temperature in rialzo

MeteoWeb

“All’allontanamento dell’area depressionaria responsabile del maltempo dei giorni scorsi subentrerà un a circolazione atmosferica più stabile caratterizzata da correnti in quota da Nord o Nord/Ovest. Settimana dunque più soleggiata, quasi totale assenza di precipitazioni, temperature tendenti a riportarsi al di sopra della norma del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta ovunque cielo sereno o temporaneamente velato, salvo possibile insistenza di annuvolamenti più marcati sulle zone alpine di confine e passaggio di qualche velatura, più probabile nel pomeriggio e in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in leggero calo sulla Pianura e in leggero aumento alle quote superiori, massime in lieve o moderato aumento. In Pianura minime tra 2 e 6°C, massime tra 14 e 18°C.

Zero termico: intorno a 1800 metri, in lieve risalita.

Venti: su Pianura e Oltrepò Pavese deboli occidentali con qualche rinforzo, su Alpi e Prealpi deboli o localmente moderati settentrionali.

