Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per il weekend

Le previsioni meteo per il fine settimana a Padova indicano un clima variabile con cieli prevalentemente coperti e temperature miti. Sia Sabato che Domenica vedranno una leggera presenza di sole, ma con possibili nubi sparse. I venti saranno generalmente deboli, e l’umidità si manterrà su livelli moderati. Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +11,9°C. La sensazione termica sarà di +11,3°C. La mattina di Sabato inizierà con un cielo coperto al 100% e temperature che saliranno fino a +12,9°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 97% con temperature che raggiungeranno i +14,6°C. La serata di Sabato sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 52% e temperature intorno ai +15,6°C. Domenica, durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 74% e temperature intorno ai +11,1°C. La mattina inizierà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 17%, con temperature che saliranno fino a +10,8°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 10% con temperature che raggiungeranno i +10°C. La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature intorno ai +11,5°C.

Venerdì 15 Marzo

Notte

Durante la notte a Padova, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con una leggera sensazione termica di +9,2°C. I venti soffieranno a 1,1km/h provenienti da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 80% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con un cielo coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +14°C. La percezione sarà di +13,3°C. I venti saranno deboli, con una velocità intorno ai 2,9km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 73%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +15,3°C. La sensazione termica sarà di +14,6°C. I venti saranno leggeri, con una velocità di 6km/h provenienti da Ovest. L’umidità si attesterà al 67%.

Sera

La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature intorno ai +12,3°C. La percezione sarà di +11,7°C. I venti saranno leggeri, con una velocità di 5,8km/h provenienti da Est. L’umidità sarà del 80%.

Sabato 16 Marzo

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +11,9°C. La sensazione termica sarà di +11,3°C. I venti soffieranno a 4km/h provenienti da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà all’82%.

Mattina

La mattina di Sabato inizierà con un cielo coperto al 100% e temperature che saliranno fino a +12,9°C. La percezione sarà di +12,3°C. I venti saranno leggeri, con una velocità intorno ai 5,3km/h provenienti da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 79%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 97% con temperature che raggiungeranno i +14,6°C. La sensazione termica sarà di +14°C. I venti saranno deboli, con una velocità di 2,8km/h provenienti da Est – Sud Est. L’umidità si manterrà al 73%.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 52% e temperature intorno ai +15,6°C. La percezione sarà di +15°C. I venti saranno leggeri, con una velocità di 3,2km/h provenienti da Sud Est. L’umidità sarà del 70%.

Domenica 17 Marzo

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 74%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,1°C, con una leggera sensazione termica di +10,5°C. I venti soffieranno a 3,3km/h provenienti da Est – Nord Est. L’umidità sarà dell’86%.

Mattina

La mattina di Domenica inizierà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature saliranno fino a +10,8°C con una percezione di +10,2°C. I venti saranno leggeri, con una velocità intorno ai 2,1km/h provenienti da Nord Est. L’umidità si attesterà all’87%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 10% con temperature che raggiungeranno i +10°C. La sensazione termica sarà di +9,4°C. I venti saranno leggeri, con una velocità di 3,1km/h provenienti da Est. L’umidità si manterrà all’88%.

Sera

La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature intorno ai +11,5°C. La percezione sarà di +10,9°C. I venti saranno leggeri, con una velocità di 3,7km/h provenienti da Est – Nord Est. L’umidità sarà dell’84%.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Padova, si consiglia di essere preparati per un clima variabile con cieli prevalentemente coperti e temperature miti. Sia Sabato che Domenica vedranno una leggera presenza di sole, ma con possibili nubi sparse. I venti saranno generalmente deboli, e l’umidità si manterrà su livelli moderati. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

