Previsioni Meteo Piemonte: domani rovesci e condizioni di foehn

“Oggi tempo stabile e soleggiato. Domani un fronte freddo in discesa dalla Francia transita sul nord Italia, determinando locali condizioni di instabilità con rovesci sui settori alpini nordoccidentali in possibile transito verso le prime zone di pianura settentrionali; il contrasto tra la struttura depressionaria e la zona di alta pressione ancora presente sul Mediterraneo occidentale innesca marcate condizioni di foehn sull’arco alpino e nelle vallate, in estensione alle pianure adiacenti dal pomeriggio“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Domenica la ventilazione rimarrà ancora sostenuta nella prima parte della giornata, poi l’allontanamento della saccatura verso i Balcani determinerà una generala attenuazione delle correnti, in un contesto ben soleggiato che si manterrà tale fino a lunedì pomeriggio, quando una nuova area depressionaria atlantica inizierà a convogliare venti di scirocco sulle zone del basso Piemonte, associati a deboli piogge dalla sera“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è previsto cielo al mattino nuvoloso a nord e in Appennino, altrove parzialmente nuvoloso; dal pomeriggio schiarite a partire da ovest. Addensamenti persistenti sulle creste alpine nordoccidentali. Al primo mattino locali foschie sulle pianure orientali. Rovesci deboli o moderati sui rilievi alpini nordoccidentali, più probabili dalla tarda mattinata, con quota neve in rapido abbassamento dai 1900 m ai 1000 m, in possibile transito sulle pianure settentrionali. Zero termico in calo, più marcato a nord fino a 1600-1700 m e sui 2300 m a sud. Valori inferiori sull’arco alpino, sui 1300 m. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti moderati da ovest sulle Alpi, in intensificazione dal pomeriggio con foehn nelle vallate alpine; moderati da sudovest sull’Appennino; in pianura variabili al mattino e da nordovest con rinforzi di foehn dal pomeriggio.

