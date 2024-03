Previsioni Meteo Piemonte: doppia ondata di maltempo in arrivo

MeteoWeb

“La rimonta di un promontorio interciclonico sul Mediterraneo centrale garantisce tempo stabile fino alle prime ore di domani. La successiva avanzata di un minimo distaccatosi da una saccatura nordatlantica porta le correnti in quota a posizionarsi dai quadranti meridionali“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Da metà giornata di domani si osserveranno precipitazioni generalmente moderate e localmente forti sul Cuneese. Dopo una pausa sabato mattina dovuta a una temporanea rotazione della ventilazione da ovest, i flussi curveranno nuovamente da sud e si assisterà a una nuova intensificazione dei fenomeni da sabato pomeriggio fino a domenica mattina. Seguirà un nuovo esaurimento. Sarà possibile assistere a locali fenomeni temporaleschi in sconfinamento dalla Liguria e sulle pianure orientali. La quota neve si manterrà intorno agli 800-1000 metri con valori localmente inferiori fino a quote collinari tra Cuneese e Astigiano“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con nuvolosità in generale aumento fino ad avere cielo molto nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni

deboli al mattino sui rilievi occidentali e settentrionali, più sparse sulle pianure, in estensione a gran parte della regione nel corso del pomeriggio. In seguito generale intensificazione a partire da sudovest con valori moderati o forti a ridosso dei rilievi. Possibili rovesci e temporali in sconfinamento dalla Liguria. Quota neve mediamente sugli 800-1000 m, localmente intorno ai 600-700 m in tarda serata tra Cuneese e basso Astigiano. Zero termico

in calo fino a 1100-1300 m. Temperature

minime in aumento, massime in diminuzione. Venti

dai quadranti meridionali in montagna, inizialmente deboli in aumento a moderati dal pomeriggio. Deboli o localmente moderati da est-nordest altrove con rinforzi in serata.

