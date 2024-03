Previsioni Meteo Piemonte: lunedì possibile peggioramento

MeteoWeb

“Un debole fronte freddo, associato a una lieve flessione del campo barico in quota, si addossa all’arco alpino nel pomeriggio odierno, determinando un’intensificazione della ventilazione in quota e locali rinforzi nelle valli, che favoriranno una graduale attenuazione della nuvolosità sul Piemonte. Nel fine settimana la progressiva rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo occidentale garantirà condizioni di tempo stabile, ben soleggiato sabato e più nuvoloso domenica per il transito di velature anche spesse. Lunedì una nuova ondulazione depressionaria transiterà sull’arco alpino, causando un possibile modesto peggioramento del tempo, con deboli precipitazioni limitate ai rilievi“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito in serata; foschie o locali banchi di nebbia in formazione sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni assenti. Zero termico in aumento sui 2500-2700 m con valori sui 2800-2900 a sudovest. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti moderati da nordovest sulle Alpi, in attenuazione in serata, e deboli meridionali sull’Appenino, in rotazione da nord nel pomeriggio; deboli in pianura tra ovest e sudovest con valori moderati su Astigiano e Alessandrino al primo mattino. Locali condizioni di foehn nelle valli occidentali al mattino e settentrionali in serata.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.