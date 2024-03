Previsioni Meteo Piemonte: weekend con maltempo e venti di foehn

MeteoWeb

“In un contesto di ventilazione nordoccidentale in quota, il transito di una debole ondulazione depressionaria nel pomeriggio odierno non porterà effetti significativi sul territorio regionale, ad eccezione di una intensificazione della ventilazione sui settori alpini e nelle vallate“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Domani giornata stabile con passaggi di velature, mentre sabato è attesa la discesa di una saccatura dal mare del Nord che apporterà condizioni più perturbate al mattino e innesco di venti di foehn dal pomeriggio. Domenica la ventilazione in quota tornerà da nordovest riportando progressivamente condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è previsto cielo prevalentemente velato con formazione di locali addensamenti nel pomeriggio a ridosso della fascia pedemontana alpina e sulle zone di pianura. Foschie e banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure. Precipitazioni assenti. Zero termico in nuovo rialzo fino a 3100 m a est e 3200 m a ovest. Temperature stazionarie. Venti deboli o localmente moderati settentrionali in montagna, in rotazione nel pomeriggio da nordovest sulle Alpi e da sudovest sull’Appennino; deboli in pianura, prevalentemente orientali al mattino e di direzione variabile al pomeriggio.

