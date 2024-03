Previsioni Meteo, piogge e temporali sparsi prima dell’equinozio di primavera

MeteoWeb

Ampie schiarite ma anche nubi sparse, locali piogge e temporali sull’Italia che vive la fase di transizione stagionale tra un inverno che nei fatti non c’è mai stato, e una primavera iniziata in anticipo. Siamo a pochi giorni dall’equinozio di primavera – appunto – che quest’anno scoccherà molto presto, alle 04:06 (ora italiana) di mercoledì 20 marzo, e in questi giorni che ci separano dall’equinozio appunto, avremo tanta instabilità nel nostro Paese.

Tra stasera e domani, infatti, un fronte nuvoloso carico di piogge e con qualche temporale colpirà il Centro/Sud. Sarà un sabato sera di maltempo tra Molise, Puglia, Campania e Basilicata, mentre nella notte i fenomeni si sposteranno in Calabria.

Ancora instabilità lunedì con piogge sparse su gran parte d’Italia, specie nelle Regioni del Centro. Non saranno fenomeni estremi, ma ci sarà maltempo diffuso e generalizzato tra le schiarite che saranno più ampie soprattutto al Nord, dove le temperature superano ormai agevolmente i +20°C in un contesto mite. Nei prossimi giorni la colonnina di mercurio si alzerà ulteriormente, soprattutto nei settori occidentali del Paese, ma l’Italia sarà in una situazione combattuta perchè dai Balcani continueranno ad arrivare spifferi più freschi che impediranno alle temperature di schizzare eccessivamente verso l’alto.

Per il giorno dell’Equinozio, mercoledì 20, si prevedono schiarite più ampie lungo tutto lo Stivale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.