Previsioni Meteo Roma: tutti i dettagli per la prossima settimana

Le previsioni meteo per Roma indicano cielo sereno con lieve aumento di nuvole e temperature in aumento lunedì. Martedì, invece, si prevede pioggia leggera al mattino intensificata nel pomeriggio. Mercoledì la pioggia diventerà forte, diminuendo di intensità in serata. Giovedì, infine, si avranno nubi sparse con cielo coperto e venti moderati da Sud.

Lunedì 25 Marzo

Nella notte a Roma, cielo sereno con una copertura nuvolosa al 6% e una temperatura di +8,1°C percepita come +6,8°C. Il vento soffierà a 8,1km/h da Nord. Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 6% e una temperatura che raggiungerà i +10,6°C percepiti come +9,5°C. Il vento sarà a 7,1km/h proveniente da Nord – Nord Est. Durante il pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 31% e una temperatura di +17,3°C percepita come +16,2°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 9,9km/h provenendo da Sud. In serata, la situazione meteorologica a Roma sarà caratterizzata da una copertura nuvolosa al 54% e una temperatura di +13,3°C percepita come +12,5°C. Il vento soffierà a 11,2km/h da Sud – Sud Est.

Martedì 26 Marzo

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +12,1°C percepita come +11,3°C. Il vento sarà a 7,5km/h proveniente da Nord – Nord Est. Al mattino, la situazione meteorologica sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di +13,5°C percepita come +12,8°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 11,7km/h provenendo da Est – Sud Est. Nel pomeriggio, la pioggia si intensificherà diventando pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di +13,4°C percepita come +13,1°C. Il vento soffierà a 23,5km/h provenendo da Sud Est. In serata, la pioggia continuerà a cadere con una copertura nuvolosa al 99% e una temperatura di +13,9°C percepita come +13,6°C. Il vento sarà a 14km/h proveniente da Sud Est.

Mercoledì 27 Marzo

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 95% e una temperatura di +12,1°C percepita come +11,8°C. Il vento soffierà a 5,5km/h da Est – Sud Est. Al mattino, la pioggia continuerà con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di +13,5°C percepita come +13,4°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 11,5km/h provenendo da Sud – Sud Est. Durante il pomeriggio, la pioggia si intensificherà diventando forte pioggia con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di +11,6°C percepita come +11,3°C. Il vento soffierà a 25,4km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. In serata, la situazione meteorologica sarà caratterizzata da pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di +10,8°C percepita come +10,3°C. Il vento sarà a 7,8km/h proveniente da Ovest.

Giovedì 28 Marzo

Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 38% e una temperatura di +8,6°C percepita come +8,6°C. Il vento soffierà a 4,1km/h da Sud – Sud Est. Al mattino, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +11,8°C percepita come +11,4°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 14,4km/h provenendo da Sud – Sud Est. Durante il pomeriggio, la situazione meteorologica sarà caratterizzata da cielo coperto al 100% con una temperatura di +12,8°C percepita come +12,4°C. Il vento soffierà a 19,3km/h proveniente da Sud.

