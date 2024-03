Previsioni Meteo Sardegna: ultima nevicata sul Gennargentu, temperature in aumento

MeteoWeb

La nevicata che ha imbiancato il Gennargentu durante la scorsa notte, sopra i 1400 metri sul livello del mare, potrebbe segnare la fine dell’inverno in Sardegna. Questa stagione è stata caratterizzata da temperature moderate e da scarse precipitazioni, che si sono manifestate solo nell’ultimo mese. Lungo le coste meridionali dell’Isola, il clima è stato particolarmente mite, con temperature che hanno toccato punte di 14-17°C nelle ore centrali della giornata. Dopo le ultime piogge odierne, già a partire dalla serata ci sarà un miglioramento “che sarà molto graduale. Ci sarà un consolidamento dell’area di alta pressione proveniente dal nord Africa in Europa centrale e sul Mediterraneo, con un incremento delle temperature a partire da domani di 1 o 2°C: non andiamo incontro a una condizione tipicamente primaverile ma le temperature risalgono gradualmente nei prossimi giorni,” spiegano gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica Militare a Decimomannu.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.