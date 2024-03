Previsioni Meteo Trentino: attese nevicate abbondanti in montagna, allerta valanghe

MeteoWeb

Tornano neve e pioggia in Trentino. Dalla sera di oggi e fino alla mattina di domani, sabato 9 marzo, sono attese precipitazioni deboli o moderate, con quota neve inizialmente oltre 1400 metri e in calo nella notte sino a circa 1000 metri e localmente a quote inferiori. Oltre i 1000-1200 metri sono attesi tra i 5 e i 20 centimetri di neve, con gli accumuli maggiori alle quote più alte dei settori centro-meridionali; a quote inferiori la quantità di neve sarà minore.

Dalla tarda mattinata alla tarda sera di sabato 9 marzo, le precipitazioni saranno generalmente assenti; dalla tarda serata di sabato riprenderanno con maggior diffusione e persistenza e continueranno fino alla sera di domenica 10. In questo arco di tempo, la quota neve rimarrà mediamente oltre i 1500 metri o più nei territori orientali, ma calerà fino a 1000 metri circa localmente più in basso soprattutto sui settori occidentali, nelle valli più strette e meno ventilate, durante le fasi più intense e a fine evento, quando le precipitazioni potranno localmente assumere carattere temporalesco. Oltre i 1500 metri sono attesi mediamente 25-50cm o più di neve, mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote più basse.

Domani allarme valanghe

Il Soccorso Alpino e Speleologico evidenzia ancora il pericolo valanghe in Trentino, sottolineando di fare “attenzione alla neve ventata e alla neve vecchia a debole coesione. La neve slittante richiede attenzione. Con neve fresca e vento in parte forte proveniente da sud ovest nella giornata di domani si formeranno accumuli di neve ventata in parte instabili. Attenzione soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi, come pure nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni soprattutto in quota”.

Secondo gli esperti, “gli strati deboli presenti nella parte superficiale del manto nevoso possono distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi al di sopra dei 2.400 metri circa. Particolarmente sfavorevoli sono i punti dove la brina superficiale è stata innevata. Le valanghe possono raggiungere grandi dimensioni a livello isolato. Si raccomanda una prudente scelta dell’itinerario. Inoltre sussiste un pericolo latente di valanghe per scivolamento di neve“.

