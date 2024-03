Previsioni Meteo Trentino, dal pomeriggio-sera piogge diffuse e neve

MeteoWeb

Dopo le ampie schiarite di questa mattina, il tempo tende a peggiorare sul Trentino. Le previsioni meteo di Meteotrentino indicano che dal pomeriggio-sera di oggi e soprattutto in tarda serata e nella notte, sono attese precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, che tenderanno ad attenuare durante la mattina di domani. Entro le ore centrali di domani – si legge in una nota – sono attesi mediamente 20-40cm o più di neve oltre i 1500 metri circa. Soprattutto sui settori occidentali, 5-25cm di neve potranno cadere anche a quote vicine o inferiori a 1000 metri.

Per quanto riguarda la viabilità, la Protezione Civile del Trentino invita alla prudenza e ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose.

