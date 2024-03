Previsioni Meteo Veneto: oggi e domani rovesci e temporali

MeteoWeb

“Nel pomeriggio/sera di martedì 26 precipitazioni a tratti diffuse anche con rovesci, più frequenti e consistenti su pianura centro-orientale e costa. Mercoledì 27 tempo in prevalenza perturbato, fase più intensa nelle ore centrali con probabili rovesci o locali temporali. Precipitazioni specie sulle zone centro settentrionali con quantitativi da consistenti a localmente abbondanti sulle Prealpi. Limite delle nevicate nella fase più significativa di mercoledì mediamente intorno a 1600-1900 m, localmente più in basso sulle Dolomiti. Rinforzi di scirocco sul mare, costa e sui rilievi“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Un’area ciclonica attualmente con nucleo tra Gran Bretagna e Francia porterà precipitazioni fino a mercoledì. Successivamente pressione in graduale aumento e quindi tendenza a diminuzione della probabilità di precipitazioni, ma non ci saranno persistenti fasi di cielo sereno o poco nuvoloso perché la circolazione non diverrà pienamente anticiclonica”.

Oggi cielo coperto con precipitazioni estese più frequenti su costa e zone limitrofe, dove saranno maggiormente probabili rovesci. Quota neve in rialzo fino a 1200/1500 m sulle Dolomiti e 1500/1700 m sulle Prealpi. Temperature più basse di pomeriggio e più alte di sera rispetto a lunedì e alla media, anche di molto.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è previsto cielo coperto fino al pomeriggio, rasserenamenti di sera a partire da sud-ovest.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) fino al pomeriggio, poi in diminuzione fino a bassa (5-25%) a tarda sera. Attese in particolare durante le ore pomeridiane, quando saranno più probabili anche rovesci/temporali, in cessazione quasi ovunque entro fine giornata a partire da sud-ovest. Quota neve piuttosto variabile, in generale rialzo fino a 1600/1800 m sulle Dolomiti e 1800/2000 m sulle Prealpi, durante i rovesci in calo fino anche a 1200/1400 m.

Temperature: In aumento fino al pomeriggio e in calo di sera rispetto a martedì, con differenze anche sensibili e minime a fine giornata. Valori notturni sopra la media anche di molto, valori diurni sotto la media in modo leggero/moderato.

Venti: Sulla pianura moderati/tesi, di notte su Delta del Po e zone limitrofe da sud-est mentre altrove da nord-est, di mattina generalmente da sud-est, tra il pomeriggio e la sera in rotazione da sud-ovest. Nelle valli moderati/tesi con direzione variabile. In alta montagna da sud, tesi/forti fino a metà giornata, in attenuazione tra il pomeriggio e la sera.

Mare: Mosso.

Giovedì 28 tra la notte e il mattino nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto, tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno.

Precipitazioni: Di notte probabilità bassa (5-25%) per modesti fenomeni locali. Di giorno andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e montane probabilità da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%) per fenomeni da sparsi a estesi, anche con rovesci/temporali, in esaurimento entro il tramonto. Di sera ovunque assenti. Quota neve attorno ai 1000/1300 m.

Temperature: In calo di notte e in aumento di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a mercoledì.

Venti: In alta montagna tesi/forti da sud-ovest, altrove moderati con direzione variabile.

Mare: Mosso.

Venerdì 29 sui monti nuvoloso con piovaschi sparsi nelle ore diurne. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con qualche pioggia a tratti in prossimità dei rilievi. Temperature in aumento.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 30 nuvolosità in aumento col passar delle ore, sui monti qualche pioggia verso sera, temperature in aumento.

