Previsioni Meteo Veneto, feste di Pasqua all’insegna dell’instabilità: piogge abbondanti

MeteoWeb

Un flusso umido dal bacino del Mediterraneo precede un’ampia saccatura d’aria fresca di origine nord-atlantica, il cui transito sul Veneto è atteso tra domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, seguito da un discreto aumento della pressione; si prevede pertanto un periodo di relativa instabilità, con nubi e fasi di precipitazioni più probabili fino a lunedì, spazi di sereno probabilmente maggiori martedì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che in particolare segnala da sabato 30 pomeriggio varie fasi di precipitazioni (anche con rovesci e locali temporali) intervallate da qualche parziale pausa; fase più intensa tra la serata di domenica 31 e il primo pomeriggio di lunedì. Quantitativi complessivi abbondanti (o localmente molto abbondanti) sulle zone prealpine e sulle Dolomiti; precipitazioni più discontinue e di entità assai minore sulla pianura centro meridionale. Limite della nevicate variabile mediamente intorno a 1600-1900 metri. Rinforzo dei venti meridionali sui rilievi in quota, specie nella notte e mattinata di lunedì.

Pomeriggio/sera di Sabato 30

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, salvo qualche schiarita a tratti; precipitazioni via via più probabili specie sulle zone centro-settentrionali, da sparse a relativamente diffuse, con dei rovesci e qualche possibile temporale specie in pianura; limite delle nevicate in abbassamento, indicativamente fino a 1600-1900 m di sera; fasi di rinforzo del vento, dai quadranti nord-orientali sull’entroterra pianeggiante in particolare ad ovest, da quelli orientali sulla costa e da quelli meridionali in quota.

Domenica 31

Cielo: Cielo perlopiù nuvoloso, con fasi di nubi compatte e temporanee schiarite.

Precipitazioni: Fenomeni in prevalenza sparsi e comunque un po’ più insistenti sulle zone montane, in vari casi modesti e in altri a carattere di rovescio o locale temporale; limite delle nevicate generalmente sui 1600-1900 m, ma in significativa oscillazione nel corso della giornata.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale riguardo ai valori minimi, tra cui aumenti sulla fascia pedemontana; massime in diminuzione, salvo al più leggere controtendenze a sud-est.

Venti: In quota sud-occidentali, da tesi a forti, anche molto forti nelle ultime ore; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; sulla pianura in prevalenza moderati dai quadranti orientali, a tratti localmente tesi.

Mare: Sottocosta mosso, al largo fino al pomeriggio molto mosso e di sera mosso.

Lunedì 1

Cielo: Cielo in prevalenza molto nuvoloso, con alcune schiarite a partire da ovest specie a fine giornata sulla pianura centro-meridionale.

Precipitazioni: Fenomeni temporaneamente diffusi in particolare sulle zone centro-settentrionali, per il resto sparsi e di minore entità, comunque con alcuni rovesci e qualche possibile locale temporale; discreto diradamento dal pomeriggio; limite delle nevicate sui 1500-1800 m.

Temperature: Minime in diminuzione, massime stazionarie sulla costa e in lieve calo altrove.

Venti: In quota fino a metà giornata da molto forti a forti sud-occidentali, poi da tesi a moderati nord-occidentali; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura a tratti deboli e a tratti moderati od occasionalmente tesi, con direzione variabile.

Mare: In genere sottocosta mosso e al largo molto mosso, comunque con un moto ondoso probabilmente meno significativo nelle ore notturne.

Martedì 2

Variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno; possibile a tratti qualche modesta precipitazione, specie sulle zone montane, con eventuali fiocchi di neve da 1600-1900 m circa; temperature minime in diminuzione, massime stazionarie sulla costa e in moderato aumento altrove.

Mercoledì 3

Cielo in prevalenza nuvoloso, ma con fasi di schiarita specie di sera; probabili temporanee fasi di precipitazione soprattutto sulle zone interne, modeste salvo possibili occasionali rovesci, con limite delle eventuali nevicate in probabile abbassamento fino a circa 1400-1700 m; riguardo alle temperature, prevalenza di aumenti per le minime e diminuzioni per le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.