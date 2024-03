Previsioni Meteo Veneto: pioggia e neve domani, inizio settimana instabile

MeteoWeb

Una saccatura in transito sul Nord Italia porta una nuova fase di tempo perturbato domenica 10 marzo in Veneto, con una fase di precipitazioni via via diffuse nel corso della mattinata, e quantitativi significativi su zone prealpine, pedemontane e sulla pianura centrale. Nei primi giorni della settimana, la circolazione ancora ciclonica manterrà tempo instabile, con nubi irregolari e periodi con precipitazioni sparse alternati a tratti di tempo più stabile; temperature in lieve aumento fino lunedì, poi senza variazioni significative, in linea o poco superiori alle medie del periodo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnalano in particolare domenica 10 marzo, tempo perturbato con fase più significativa nella mattinata e nel pomeriggio: previste precipitazioni estese specie sulle zone centro-settentrionali, a tratti intense, con quantitativi consistenti, localmente anche abbondanti sulle Prealpi. Possibili accumuli di neve significativi oltre i 1500-1700 metri. Rinforzo dei venti da sud est su rilievi, mare e costa, da est-nord est sulla pianura interna.

Pomeriggio/sera di Sabato 9

Nubi irregolari e qualche parziale schiarita nel pomeriggio, e tendenza a nuovo aumento della nuvolosità dalla sera; non escluso qualche isolato piovasco pomeridiano, e verso sera probabile ripresa di locali modeste precipitazioni, specie sulle zone occidentali della regione. Temperature massime in ripresa. In quota venti tesi, a tratti forti, da sud-ovest/sud.

Domenica 10

Cielo: Prevalenti condizioni di tempo perturbato, con cielo coperto; attenuazione della nuvolosità dalla sera.

Precipitazioni: In estensione dalle prime ore fino alla mattinata, a partire da ovest (probabilità alta 75-100%); si tratterà di fenomeni diffusi, abbondanti su zone prealpine, pedemontane e sulla pianura centrale, dove saranno probabili rovesci ed occasionali temporali. Da metà pomeriggio diradamento delle precipitazioni a partire da sud-ovest, con esaurimento dei fenomeni su gran parte della regione entro fine giornata. Il limite della neve sarà intorno a 1100/1400m, in rialzo sulle Prealpi fino a 1500/1700m, un po’ più in basso sulle Dolomiti.

Temperature: Valori in generale calo, salvo minime in contenuto aumento sulle Dolomiti.

Venti: Fino a parte del pomeriggio sulla pianura interna moderati/tesi da nord-est, anche forti sulla pianura e pedemontana occidentale, sulla costa Scirocco da moderato a teso, a tratti forte nelle ore centrali; in seguito saranno in rotazione fino a deboli/moderati da ovest/sudovest. In quota generalmente tesi/forti dai quadranti meridionali.

Mare: In prevalenza molto mosso.

Lunedì 11

Cielo: Condizioni di variabilità con nubi irregolari alternate a schiarite più probabili nelle ore centrali; nelle ore più fredde non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) di modeste precipitazioni, un po’ più probabili sulla pianura meridionale e sulle zone prealpine.

Temperature: Minime in generale diminuzione; massime in ripresa, localmente anche marcata.

Venti: In pianura in prevalenza deboli meridionali; sulle zone montane in prevalenza deboli da sudovest.

Mare: Da mosso nelle prime ore a poco mosso in giornata.

Martedì 12

Tempo variabile/instabile, con nuvolosità irregolare associata a modeste precipitazioni sparse, e possibilità di qualche rovescio su zone pedemontane e sulla pianura; schiarite a partire da sudovest nel pomeriggio. Temperature minime in ripresa sui settori centro-occidentali e meridionali, stabili o in lieve calo altrove; massime senza variazioni di rilievo.

Mercoledì 13

Tempo variabile/instabile, con nuvolosità irregolare e qualche schiarita sulla pianura; probabili modeste precipitazioni sparse, specie sulle zone centro orientali della regione. Temperature senza variazioni di rilievo o in locale lieve calo nelle minime.

