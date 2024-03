Previsioni Meteo Veneto: sabato possibili piogge

MeteoWeb

“Il periodo sulla nostra regione è caratterizzato da una certa variabilità, per l’alternarsi di promontori anticiclonici e moderate saccature, con precipitazioni più probabili sabato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo parzialmente nuvoloso, con nubi medio-alte e spazi di sereno; di sera, possibili alcune nebbie sulle zone pianeggianti e in qualche valle.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è previsto cielo in genere nuvoloso, con foschie anche dense in pianura e nelle valli.

Precipitazioni: Possibile qualche leggero fenomeno verso fine giornata soprattutto sulle zone montane, eventualmente nevoso da circa 1700-2100 m.

Temperature: In quota, prevalgono gli aumenti; altrove per le minime prevalgono gli aumenti salvo qualche lieve controtendenza, per le massime sono attese contenute variazioni di carattere locale tra cui diminuzioni sull’alta pianura e aumenti sulla costa.

Venti: In quota, deboli od al più occasionalmente moderati, dai quadranti occidentali; altrove deboli con direzione variabile, salvo a tratti locali moderati rinforzi dai quadranti sud-occidentali sulla pianura centro-meridionale.

Mare: Da calmo a quasi calmo.

Sabato 16 cielo da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, schiarite più ampie in pianura e verso sera; in pianura e nelle valli all’inizio foschie dense, a fine giornata possibile qualche nebbia.

Precipitazioni: Fasi di fenomeni sparsi soprattutto nelle ore diurne, modesti salvo possibili occasionali rovesci, in netto diradamento serale; limite delle nevicate sui 1700/2000 m.

Temperature: Sono attesi in alta quota una diminuzione, sull’entroterra pianeggiante un aumento, sulla costa aumenti delle minime e valori massimi pressoché stazionari, altrove contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota nord-occidentali, a tratti deboli e a tratti moderati; altrove direzione variabile, intensità debole salvo locali moderati rinforzi a tratti in pianura.

Mare: In genere quasi calmo.

Domenica 17 modesta variabilità, con alternanza di nubi e spazi di sereno; nelle ore più fredde, possibile qualche nebbia in pianura e nelle valli; precipitazioni generalmente assenti, salvo al più occasionali modesti fenomeni; temperature minime in diminuzione salvo locali leggere controtendenze in pianura, per le massime sono attese contenute variazioni di carattere locale.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 18 è atteso cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, ma con qualche schiarita; possibile qualche modesta precipitazione a tratti, con limite delle eventuali spruzzate di neve in rialzo anche oltre 2000 m; per le temperature sono attesi riguardo alle minime un aumento specie a nord, riguardo alle massime contenute variazioni di carattere locale.

