Previsioni Meteo Veneto, tempo instabile nei prossimi giorni

La giornata di domenica sarà ancora interessata dalla presenza di aria fredda in quota legata al passaggio della saccatura che ha fatto il suo ingresso sabato sul Nord Italia; il tempo si manterrà quindi ancora a tratti instabile con un generale calo termico in Veneto. Lunedì seguirà un nuovo rialzo della pressione, seppur con un’ulteriore calo delle temperature minime, prima dell’arrivo di una seconda saccatura martedì, che porterà nuovamente condizioni di tempo instabile/perturbato ed un marcato calo delle temperature massime. Mercoledì transiterà l’asse della saccatura, associata ad avvezione di aria umida in quota dai quadranti meridionali e di Scirocco sulla costa, il tempo sarà ancora perturbato, con precipitazioni diffuse per buona parte della giornata. Giovedì la permanenza di correnti umide in quota dai quadranti occidentali manterranno condizioni di variabilità. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 24

Graduale aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone montane, in particolare sulle Prealpi, e sulle zone pedemontane, con locali annuvolamenti anche sulla pianura interna. Moderato aumento dell’instabilità con probabili precipitazioni da locali a sparse, occasionalmente a carattere di rovescio o temporale, dapprima sulle zone Prealpine poi anche su Pedemontana e pianura interna (probabilità medio-alta 50-75%). Precipitazioni in esaurimento entro fine giornata. Sulle Dolomiti fenomeni assenti o al più sporadici; quota neve intorno ai 1100/1300 m. Temperature massime in calo. Venti in quota tesi/forti dai quadranti settentrionali; in pianura tendenza a rotazione dei venti da ovest.

Lunedì 25

Cielo: Tempo stabile e in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature di passaggio per buona parte della giornata, dal tardo pomeriggio/sera tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta a partire da sud-ovest; non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura nelle prime ore.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Ulteriore calo delle temperature minime, con gelate fino ad alcuni fondovalle prealpini e con valori prossimi allo zero localmente anche sulle zone dell’alta pianura, dove non si escludono locali gelate; massime in ripresa.

Venti: In quota nelle primissime ore tesi/forti da nord-ovest, poi in attenuazione e rotazione da sud-ovest. In pianura deboli variabili al mattino, poi in prevalenza dai quadranti orientali, deboli nell’entroterra, moderati sulla costa.

Mare: Da calmo a poco mosso.

Martedì 26

Cielo: Cielo in prevalenza molto nuvoloso.

Precipitazioni: A partire da metà mattina aumento della probabilità di precipitazioni modeste al mattino; nel corso del pomeriggio intensificazione dei fenomeni con frequenti rovesci e temporali, in particolare sull’area costiera centrale e nord-orientale e sulla pianura limitrofa. Limite della neve intorno ai 1200/1500 m sulle Dolomiti settentrionali, 1500/1800 m su Dolomiti meridionali e Prealpi.

Temperature: Minime in marcato aumento; massime in calo, anche sensibile in pianura.

Venti: In quota tesi/forti dai quadranti meridionali. In pianura soffieranno venti di Scirocco tesi/a tratti forti sulla costa, mentre nell’entroterra i venti saranno da nord-est moderati/tesi.

Mare: Mosso, a tratti molto mosso.

Mercoledì 27

Per buona parte della giornata tempo perturbato, con cielo molto nuvoloso e precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, in particolare tra Prealpi e Pedemontana. Dalla tarda serata tendenza a miglioramento sui settori centro-occidentali e meridionali, con comparsa di schiarite e diradamento ed esaurimento delle precipitazioni. Limite della neve intorno ai 1500/1800 m. Temperature in ulteriore aumento, salvo calo dei valori minimi sui settori interessati dalle schiarite a fine giornata. Scirocco ancora teso sulla costa al mattino, in successiva attenuazione; in quota venti tesi/forti dai quadranti meridionali, in attenuazione nel pomeriggio.

Giovedì 28

Condizioni di variabilità con cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi a tratti consistenti associate a possibili precipitazioni a carattere locale, eventualmente nevose oltre i 2000 m. Temperature minime in calo, massime in aumento.

