La Primavera inizia domani e non il 21 marzo, ecco perché

L’Equinozio di Primavera, un momento di transizione cruciale nell’anno astronomico, solitamente si verifica il 20 o il 21 di marzo. Tuttavia, nel 2024, l’equinozio di primavera è fissato per il 20 marzo anziché il 21 marzo. Scopriamo la ragione dietro questa differenza nella data dell’Equinozio di Primavera.

Movimenti celesti e tempo

L’Equinozio di Primavera segna il momento in cui il Sole attraversa il piano dell’equatore celeste, risultando in una durata uguale di giorno e notte in tutte le parti del mondo. Questo fenomeno è determinato principalmente dalla posizione orbitale della Terra attorno al Sole e dall’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano orbitale.

Tuttavia, il calendario che utilizziamo per organizzare il tempo, il cosiddetto calendario gregoriano, non è perfettamente allineato con i cicli astronomici. Questo è il motivo per cui si verificano regolarmente aggiustamenti, come l’aggiunta di un giorno bisestile ogni 4 anni per compensare la differenza tra l’anno solare e il nostro calendario.

Precessione degli equinozi

Un altro fattore da considerare è la precessione degli equinozi, un fenomeno astronomico che comporta una lenta spostamento dell’asse di rotazione della Terra rispetto alle stelle fisse. Questo processo porta a una variazione nel momento in cui avviene l’equinozio di primavera nel corso del tempo.

Calcoli e determinazione della data

Per determinare la data precisa dell’Equinozio di Primavera, gli astronomi si affidano a modelli matematici sofisticati che tengono conto di tutti questi fattori astronomici. Questi modelli calcolano con precisione quando il Sole attraversa esattamente il piano dell’equatore celeste, determinando così il momento esatto.

Nel caso specifico del 2024, i calcoli astronomici indicano che il momento in cui il Sole attraversa il piano dell’equatore celeste avverrà il 20 marzo. Questo significa che la primavera inizierà ufficialmente tale giorno, secondo i parametri astronomici stabiliti.

Una data variabile

In conclusione, la data dell’Equinozio di Primavera può variare leggermente da anno a anno a causa di una serie di fattori astronomici, inclusi gli aggiustamenti necessari per mantenere allineati il nostro calendario e i cicli celesti. Questi calcoli ci offrono una visione affascinante della complessità del nostro Sistema Solare e delle sue interazioni con il nostro pianeta.

