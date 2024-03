Altro shock per il Regno Unito, la Principessa Kate ha il cancro: “sono in chemioterapia”

MeteoWeb

Altro shock per il Regno Unito: dopo la malattia di Re Carlo, anche la Principessa del Galles, Kate, ha rivelato di avere il cancro. La rivelazione, arrivata dopo settimane di speculazioni, è arrivata in un video alla nazione. Kate non ha precisato di che tipo di tumore si tratti ma ha spiegato che la diagnosi è stata fatta dopo l’operazione all’addome di gennaio nella London Clinic. Ha aggiunto che la notizia è arrivata come “uno shock” e ha spiegato di essere stata sopposta a chemioterapia preventiva a partire da fine febbraio.

“A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato che era presente un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento”, ha detto la Principessa, 42 anni. “Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e poter iniziare il trattamento”, ha spiegato.

“Ma, cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene”, ha proseguito parlando da madre. “Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito”, ha affermato. Parlando del marito, il Principe William, Kate ha spiegato che averlo al suo fianco è stata una “grande fonte di conforto e rassicurazione”. Aggiungendo che allo stesso modo le è stato di conforto ‘‘l’amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati mostrati da tanti di voi, significa molto per entrambi”.

“Diagnosi precoce”

La Principessa ha assicurato che la diagnosi del suo cancro è stata precoce e ha invocato il rispetto della sua privacy, di William e dei figli (“la nostra giovane famiglia”). “Speriamo che capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo”, ha detto la Principessa, che ha concluso il videomessaggio dicendo che pensa a “tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro”.

Kate si è mostrata sorridente e ha cercato di dare un’immagine ottimista, seppure apparendo dimagrita nel giardino di Adelaide Cottage, a Windsor. Da due mesi, in seguito all’intervento chirurgico, la Principessa si era allontanata dalla vita pubblica. Il video è stato diffuso per rompere il silenzio e contrastare la diffusione di illazioni e teorie cospiratorie su di lei e sulla sua salute.

La nota di Kensington Palace

La Principessa del Galles ha iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva alla fine di febbraio, ha reso noto Kensington Palace, parallelamente al videomessaggio di Kate. Dalla residenza reale non sono stati rivelati dettagli sulla malattia ed è stato precisato che non verranno condivise ulteriori informazioni mediche private sulla salute di Kate. La Principessa, si sottolinea, “ha diritto alla privacy medica, come tutti noi”. Quanto alla durata del trattamento, sarà oggetto di valutazione medica.

Kensington Palace ha fatto sapere anche che né lei, né l’erede al trono parteciperanno alla messa reale di Pasqua, il 31 marzo.

Re Carlo “orgoglioso” di Kate

Re Carlo si dice “molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio” nel rivelare la diagnosi di cancro, fa sapere il Palazzo. Solo il mese scorso è stato annunciato che il monarca era in cura per un tipo di cancro non specificato, scoperto durante un intervento per un ingrossamento benigno della prostata. Carlo, 75 anni, si è ritirato dagli impegni pubblici durante il trattamento del cancro, anche se è apparso spesso in foto durante incontri con funzionari governativi e dignitari ed è stato anche visto andare in chiesa.

