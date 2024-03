Energia, Gazprom acquista la quota di Shell nel mega progetto Sakhalin

MeteoWeb

Il colosso energetico Gazprom, controllato dal Cremlino, ha acquisito una quota del 27,5% nel produttore russo di gas naturale liquefatto (GNL) Sakhalin Energy per circa 1 miliardo di dollari. Il governo ha anche ufficialmente annullato un decreto di un anno fa sulla vendita della partecipazione al rivale di Gazprom, Novatek, senza spiegazioni.

Il governo russo ha dichiarato lunedì che la quota del 27,5% di Sakhalin Energy sarà venduta a una società chiamata Sakhalin Project per 94,8 miliardi di rubli (1,02 miliardi di dollari). Il progetto Sakhalin è interamente di proprietà di Gazprom, come hanno mostrato i documenti della società. Gazprom possiede il 50% di Sakhalin Energy, situata nella punta meridionale dell’isola russa di Sakhalin, nel Pacifico. Altri azionisti sono le società giapponesi Mitsui (12,5%) e Mitsubishi (10%).

A seguito della decisione di Mosca di inviare truppe in Ucraina nel febbraio 2022, Shell aveva dichiarato che avrebbe abbandonato il progetto, in cui deteneva una partecipazione del 27,5% meno un’azione. Nel primo trimestre del 2022 la società ha registrato una svalutazione di 1,6 miliardi di dollari relativa al progetto GNL russo. Shell non è stata immediatamente disponibile per un commento. Fonti hanno detto che Shell credeva vi fosse il rischio che la Russia nazionalizzasse i beni detenuti all’estero, con il il presidente russo Vladimir Putin che ha ripetutamente affermato che Mosca si sarebbe vendicata contro gli Stati Uniti e i suoi alleati per il congelamento dei beni russi e altre sanzioni.

Cos’è il progetto Sakhalin

Il progetto Sakhalin è una vasta iniziativa di sviluppo nel settore dell’energia, focalizzata sull’estrazione di petrolio e gas naturale. Situato a Sakhalin, un’isola russa nell’Estremo Oriente, il progetto comprende l’estrazione offshore nel Mare di Okhotsk. Caratterizzato da condizioni climatiche estreme e ambienti remoti, il progetto Sakhalin richiede tecnologie avanzate e soluzioni ingegneristiche innovative per operare efficacemente.

L’obiettivo principale del progetto è quello di sfruttare le ricche riserve di idrocarburi dell’isola, che sono tra le più significative della Russia. Include l’installazione di piattaforme offshore, oleodotti e gasdotti per il trasporto del petrolio e del gas estratti a raffinerie e terminali di esportazione. Il progetto Sakhalin ha attirato l’attenzione e gli investimenti di diverse importanti compagnie energetiche internazionali, diventando un elemento chiave nella fornitura di energia a livello globale. Tuttavia, ha anche sollevato questioni ambientali e sfide logistiche a causa della sua ubicazione in una regione ecologicamente sensibile e soggetta a condizioni meteorologiche severe.

