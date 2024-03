Putin: “la Russia non attaccherà mai la NATO e l’Europa, sono assurdità”

MeteoWeb

“La Russia non ha intenzione di combattere contro la NATO, è solo un’assurdità. È assurda l’affermazione che la Russia attaccherà l’Europa, i satelliti degli Stati Uniti temono per nulla. Le parole su un possibile attacco alla Polonia, ai Paesi Baltici e alla Repubblica Ceca sono un modo per ingannare la popolazione dei Paesi“. Lo ha detto questa sera il Presidente della Russia, Vladimir Putin.

“Se i caccia F-16 verranno forniti all’Ucraina, ciò non cambierà la situazione sul campo di battaglia, la Russia li distruggerà, come altri aerei e carri armati lì“, ha aggiunto Putin che poi ha detto anche: “Il conflitto odierno non ci sarebbe stato se si fosse tenuto conto degli interessi di sicurezza della Federazione Russa dopo il crollo dell’URSS“.

