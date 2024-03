Qual è il pianeta più vicino alla Terra e quello più lontano? La risposta è sorprendente

MeteoWeb

Nell’immaginario collettivo, la risposta alla domanda su quale sia il pianeta più vicino alla Terra e quello più lontano sembra a volte scontata. Tuttavia, la realtà è più complessa di quanto sembri. Partiamo quindi per un viaggio alla scoperta della posizione dei pianeti del Sistema Solare rispetto alla Terra, scoprendo che la risposta alla domanda che pone questo articolo non è così ovvia come si potrebbe pensare.

Distanza media e distanza minima

Per comprendere appieno la questione, è fondamentale distinguere tra 2 concetti: distanza media e distanza minima. La distanza media è la distanza tra 2 corpi celesti calcolata su un lungo periodo di tempo, tenendo conto delle loro orbite ellittiche. La distanza minima, invece, è la distanza più ravvicinata che 2 corpi celesti possono raggiungere durante le loro orbite.

Qual è il pianeta più vicino alla Terra? Mercurio vs. Venere

Considerando la distanza media, il pianeta più vicino alla Terra è Mercurio. Il piccolo pianeta roccioso orbita attorno al Sole ad una distanza media di circa 57,9 milioni di km, mentre la distanza media di Venere è di circa 108,2 milioni di km.

Tuttavia, se consideriamo la distanza minima, la situazione cambia. Venere può infatti avvicinarsi alla Terra fino a una distanza di circa 40,2 milioni di km , mentre la distanza minima tra Terra e Mercurio è di circa 77,8 milioni di km.

Perché Mercurio è più vicino alla Terra per la maggior parte del tempo

Sebbene Venere possa avvicinarsi di più alla Terra in determinate circostanze, Mercurio è il pianeta che trascorre la maggior parte del tempo in prossimità del nostro. Il motivo è semplice: le orbite di Mercurio e Venere sono molto diverse.

Mercurio ha un’orbita molto piccola e veloce, completando un giro attorno al Sole in soli 88 giorni. Venere, invece, ha un’orbita più grande e più lenta, impiegando 225 giorni per completare un giro attorno al Sole. Ciò significa che, per la maggior parte del tempo, Venere si trova dall’altra parte del Sole rispetto alla Terra, mentre Mercurio si trova sempre più o meno vicino al nostro pianeta.

Il caso di Marte

Anche Marte può avvicinarsi alla Terra in modo significativo. La distanza minima tra Terra e Marte è di circa 56,3 milioni di km, un valore inferiore alla distanza minima tra Terra e Mercurio. Tuttavia, Marte ha un’orbita molto più ellittica rispetto a Mercurio e Venere. Ciò significa che la sua distanza dalla Terra varia considerevolmente nel tempo. In media, Marte si trova a una distanza di circa 225 milioni di chilometri dalla Terra, molto più lontano di Mercurio e Venere.

Il pianeta più lontano dalla Terra

Per quanto riguarda il pianeta più lontano dalla Terra, la risposta è più semplice. Nettuno è il pianeta più distante dal Sole, e di conseguenza è anche il pianeta più lontano dalla Terra. La distanza media tra la Terra e Nettuno è di circa 4,3 miliardi di km.

Una domanda complessa

In conclusione, la risposta alla domanda “qual è il pianeta più vicino alla Terra e quello più lontano” è più complessa di quanto sembri a prima vista. Se consideriamo la distanza media, Mercurio è il pianeta più vicino alla Terra, mentre Venere è il pianeta che si avvicina maggiormente a noi. Il pianeta più lontano dalla Terra è Nettuno.

