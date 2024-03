Rai Radio 1 celebra l’inaugurazione del Traforo del Monte Bianco

MeteoWeb

Cento, un secolo di radio, condotto da Umberto Broccoli, lunedì 18 marzo alle 17.05 su Rai Radio1, ricorda l’inaugurazione in forma solenne del Traforo del Monte Bianco, avvenuto il 16 luglio 1965, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giuseppe Saragat e del Presidente della Repubblica Francese Charles de Gaulle. Tre giorni dopo, il 19 luglio, le prime vetture varcano la soglia di ingresso di quella che con i suoi 11,6km all’epoca era la più lunga galleria stradale del mondo sotto la montagna più alta d’Europa.

Situato al confine tra l’Italia e la Francia, in prossimità della Svizzera, il Traforo del Monte Bianco costituisce un’essenziale via di comunicazione locale e interregionale, oltre a rappresentare un importante snodo per la mobilità delle persone e delle merci tra il nord-ovest e il sud-est del continente europeo. Si potrà ascoltare la notizia dell’inaugurazione dalla voce di Leoncillo Leoncilli, inviato a Courmayeur del programma Ponte Radio e una testimonianza raccolta in occasione della cerimonia di premiazione della milionesima automobile in transito nel Traforo il 18 marzo 1967. A seguire, si ascolterà l’attrice Silvana Pampanini che racconta del suo soggiorno di un anno e mezzo in Messico dalla trasmissione Tappeto volante colloqui con i divi viaggiatori di Nanà Melis dal Secondo Programma dell’11 gennaio 1963.

E’ davvero clamoroso che l’Italia continui a celebrare le sue conquiste del secolo scorso, ma oggi abbia paura di investire nel futuro: le grandi opere come il Ponte sullo Stretto vengono contestate mentre darebbero grande sviluppo e progresso al Paese.

