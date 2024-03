Il razzo Soyuz pronto al 2° tentativo: oggi il lancio di 3 astronauti verso la ISS

MeteoWeb

Un razzo russo Soyuz lancerà oggi 3 astronauti verso la Stazione Spaziale, 2 giorni dopo il primo tentativo. Il vettore avrebbe dovuto lanciare il veicolo spaziale Soyuz MS-25 giovedì 21 marzo dal Cosmodromo di Bajkonur in Kazakistan. Tuttavia, il tentativo è stato interrotto appena 21 secondi prima del decollo, dopo che alcune componenti hardware del razzo hanno subito un calo di tensione inaspettato. Il problema è stato risolto e Roscosmos ha fissato il decollo per le 13:36 ora italiana di oggi.

Il veicolo spaziale Soyuz MS-25 trasporterà l’astronauta della NASA Tracy C. Dyson, l’astronauta di Roscosmos Oleg Novitskiy e la partecipante Marina Vasilevskaya della Bielorussia. Se tutto andrà come previsto, l’attracco è previsto il 25 marzo alle 16:09 ora italiana. Dyson rimarrà a bordo della ISS per 6 mesi, ma Novitskiy e Vasilevskaya torneranno sulla Terra dopo soli 12 giorni circa. Vasilevskaya, che lavora come assistente di volo, farà la storia con la sua breve missione, diventando la prima donna bielorussa nello Spazio.

Nonostante il rinvio della Soyuz MS-25, un veicolo spaziale è comunque stato lanciato verso la ISS giovedì: il cargo Dragon di SpaceX, che è stato lanciato con un razzo Falcon 9. Dragon trasporta circa 3 tonnellate di cibo, hardware scientifico e forniture alla stazione in questa missione, la 30ª che SpaceX sta operando verso il laboratorio orbitante in base al contratto con la NASA. La capsula attraccherà alla ISS oggi intorno alle 12:30 ora italiana, circa un’ora prima del decollo della Soyuz MS-25.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.