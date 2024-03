MeteoWeb

Grande paura poco fa a Scilla, borgo artistico e leggendario della Costa Viola nei pressi di Reggio Calabria, dove in pieno centro è crollata una palazzina. Il crollo si è verificato in Vico Terzo Umberto I. Fortunatamente non ci sono stati morti nè feriti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, coadiuvati da Carabinieri, Polizia Locale e il tecnico comunale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.