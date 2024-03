Reti tagliate, cinghiali causano incidenti su A24-A25

MeteoWeb

Le reti di protezione sono state tagliate con cesoie da parte di individui sconosciuti, ed i cinghiali hanno oltrepassato i varchi nelle barriere lungo l’autostrada A25, tra i caselli di Magliano de’ Marsi e Avezzano, nell’area della provincia de L’Aquila. Questi eventi hanno causato 2 incidenti nei giorni scorsi, coinvolgendo 3 veicoli, fortunatamente senza perdite umane ma con danni considerevoli ai veicoli coinvolti e la morte degli animali selvatici. Questo è il quadro denunciato al compartimento della Polizia Stradale di Avezzano da Strada dei Parchi, l’azienda del gruppo industriale abruzzese Toto che ha ripreso la gestione delle autostrade abruzzesi e laziali A24-A25 dal primo gennaio scorso.

La denuncia contro ignoti è stata firmata dai vertici della struttura operativa di Strada dei Parchi, innescando indagini, ma al contempo ha portato alla ribalta l’emergenza legata alla sicurezza stradale rappresentata dagli incidenti causati dagli attraversamenti degli animali selvatici. Questi incidenti coinvolgono non solo i cinghiali ma anche i cervi, evidenziando l’inadeguatezza delle reti di recinzione lungo l’autostrada. Ciò avviene in un contesto in cui la presenza di animali non è affatto sporadica, considerando che l’infrastruttura attraversa lunghi tratti di parchi e aree protette in Abruzzo.

